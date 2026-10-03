Какая погода будет в Узбекистане 3 октября

·16·Узбекистан
Какая погода будет в Узбекистане 3 октября

Узгидромет представил прогноз погоды по регионам Узбекистана на завтра, 3 октября. В течение дня в некоторых районах ожидается переменная облачность, местами возможны осадки.

В городе Ташкенте погода будет переменной, осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем — 29-31 градус.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью будет в пределах 13-18 градусов, днем — 20-25 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность. В Бухарской области осадков не будет, а в некоторых районах Навоийской области возможен дождь. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью составит 13-18 градусов, днем — 28-33 градуса.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях погода будет переменной. Осадков в этих регионах не ожидается. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 13-18 градусов, днем поднимется до 27-32 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях осадков также не ожидается, погода будет переменной. Ветер восточный 7-12 м/с. Прогнозируется температура ночью 15-20 градусов, днем — 30-35 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем — 25-30 градусов.

В предгорных и горных районах республики также будет переменная облачность. Осадков не ожидается, однако в некоторых районах возможны селевые явления. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью составит 7-12 градусов, днем — 17-22 градуса.

Таким образом, 3 октября в большинстве регионов страны ожидается теплая и переменчивая погода. Если в некоторых северных районах и Навоийской области возможен дождь, то в южных областях дневная температура поднимется до 35 градусов.

Узгидромет3 октябряТашкентРеспублика КаракалпакстанПогода
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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