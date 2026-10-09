В Узбекистане на выходных ожидаются дожди и теплая погода

·46·Узбекистан
В Узбекистане на выходных ожидаются дожди и теплая погода

На выходных в Узбекистане ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Однако в некоторых регионах возможны дожди. Об этом сообщает Узгидромет.

Сообщается, что температура воздуха ночью составит 10–15 градусов, днем — около 25–27 градусов. В южных регионах и пустынных зонах местами воздух может прогреться до 29–32 градусов.

10 октября вечером в западные регионы начнут поступать влажные воздушные массы. В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области местами возможен дождь.

11 октября осадки распространятся и на другие части республики. Дожди ожидаются в Каракалпакстане, Хорезме, во второй половине дня в пустынных районах и на юге, а вечером — местами в центральных областях. В Ташкентской области и Ферганской долине осадков не будет.

В большинстве регионов сохранится теплая погода. Только на северо-западе страны температура может опуститься до 18–23 градусов. Ветер сменит направление с восточного на западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

В горных районах 9–11 октября местами пройдут дожди. 11 октября в предгорных и горных районах возможны селевые паводки.

В Ташкенте же сегодня и на выходных осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. В столице ночью прогнозируется 13–15 градусов, днем — 25–27 градусов.

УзгидрометРеспублика КаракалпакстанХорезмТашкентПогода
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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