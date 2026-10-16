«Красное уведомление» по Кахрамонджону Олимову удалено с сайта Интерпола

Узбекский предприниматель, действующий в сфере цифрового банкинга, акционер ANORBANK Кахрамонджон Олимов был удален из списка международного розыска, «красное уведомление» (Red Notice) пропало с официального сайта Интерпола. Данная информация больше не отображается в поисковой системе Интерпола.

При этом банк опубликовал свой финансовый отчет по итогам девяти месяцев (III квартал) 2026 года, продемонстрировав сохранение стабильного роста по всем основным показателям.

Деятельность банка: Повседневная стабильность и нормативы Центрального банка

Ранее ANORBANK выступил со специальным заявлением, в котором сообщил, что любые ситуации, связанные с акционером, не определяют повседневную деятельность, ликвидность и финансовую устойчивость банка:

Бесперебойное обслуживание: Финансовое учреждение работает в обычном режиме; депозиты, выдача кредитов, а также национальные и международные платежные операции осуществляются без перерывов;

Пруденциальные нормативы: Банк полностью соблюдает все установленные Центральным банком пруденциальные нормативы капитала и ликвидности;

Новые акции на 100 млрд сумов: На общем собрании акционеров, состоявшемся 5 октября текущего года, было официально утверждено выпущение дополнительных акций на сумму 100 миллиардов сумов в целях привлечения новых стратегических инвестиций.

Финансовый отчёт: Активы достигли 20,32 трлн сумов

В обнародованном отчете банка по итогам третьего квартала зафиксирована стабильная финансовая динамика:

Совокупные активы: Только за третий квартал активы банка увеличились с 18,74 триллиона сумов до 20,32 триллиона сумов ;

Кредитный портфель: По итогам сентября портфель выданных кредитов составил 13,08 триллиона сумов ;

Вклады клиентов: Остаток вкладов, доверенных банку населением и корпоративными клиентами, достиг 15,23 триллиона сумов ;

Собственный капитал: Собственный капитал банка сформировался в размере 1,51 триллиона сумов.

Цельная экосистема для бизнеса и розничных услуг

Пресс-служба банка предоставила дополнительную информацию об обновлении финансовых продуктов и удобствах, создаваемых для пользователей:

«Линейка вкладов банка была полностью обновлена в соответствии с различными аудиториями и целями сбережений. Усиливая внимание к малому и среднему бизнесу, мы превращаем мобильное приложение в комплексную экосистему финансовых услуг: среди них — обмен валюты, международные переводы, депозиты и премиальные услуги. Основная цель — предоставить клиентам возможность решать повседневные финансовые потребности в одном удобном приложении», — говорится в официальном сообщении.

Данный отчет и устранение внешнего давления свидетельствуют о сохранении доверия клиентов и операционной стабильности в системе ANORBANK.