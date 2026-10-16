«Красное уведомление» по Кахрамонджону Олимову удалено с сайта Интерпола

·4·Узбекистан
«Красное уведомление» по Кахрамонджону Олимову удалено с сайта Интерпола

Узбекский предприниматель, действующий в сфере цифрового банкинга, акционер ANORBANK Кахрамонджон Олимов был удален из списка международного розыска, «красное уведомление» (Red Notice) пропало с официального сайта Интерпола. Данная информация больше не отображается в поисковой системе Интерпола.

При этом банк опубликовал свой финансовый отчет по итогам девяти месяцев (III квартал) 2026 года, продемонстрировав сохранение стабильного роста по всем основным показателям.

Деятельность банка: Повседневная стабильность и нормативы Центрального банка

Ранее ANORBANK выступил со специальным заявлением, в котором сообщил, что любые ситуации, связанные с акционером, не определяют повседневную деятельность, ликвидность и финансовую устойчивость банка:

  • Бесперебойное обслуживание: Финансовое учреждение работает в обычном режиме; депозиты, выдача кредитов, а также национальные и международные платежные операции осуществляются без перерывов;

  • Пруденциальные нормативы: Банк полностью соблюдает все установленные Центральным банком пруденциальные нормативы капитала и ликвидности;

  • Новые акции на 100 млрд сумов: На общем собрании акционеров, состоявшемся 5 октября текущего года, было официально утверждено выпущение дополнительных акций на сумму 100 миллиардов сумов в целях привлечения новых стратегических инвестиций.

Финансовый отчёт: Активы достигли 20,32 трлн сумов

В обнародованном отчете банка по итогам третьего квартала зафиксирована стабильная финансовая динамика:

  • Совокупные активы: Только за третий квартал активы банка увеличились с 18,74 триллиона сумов до 20,32 триллиона сумов;

  • Кредитный портфель: По итогам сентября портфель выданных кредитов составил 13,08 триллиона сумов;

  • Вклады клиентов: Остаток вкладов, доверенных банку населением и корпоративными клиентами, достиг 15,23 триллиона сумов;

  • Собственный капитал: Собственный капитал банка сформировался в размере 1,51 триллиона сумов.

Цельная экосистема для бизнеса и розничных услуг

Пресс-служба банка предоставила дополнительную информацию об обновлении финансовых продуктов и удобствах, создаваемых для пользователей:

«Линейка вкладов банка была полностью обновлена в соответствии с различными аудиториями и целями сбережений. Усиливая внимание к малому и среднему бизнесу, мы превращаем мобильное приложение в комплексную экосистему финансовых услуг: среди них — обмен валюты, международные переводы, депозиты и премиальные услуги. Основная цель — предоставить клиентам возможность решать повседневные финансовые потребности в одном удобном приложении», — говорится в официальном сообщении.

Данный отчет и устранение внешнего давления свидетельствуют о сохранении доверия клиентов и операционной стабильности в системе ANORBANK.

ANORBANKКахрамонджон ОлимовКрасное уведомление ИнтерполаФинансовый отчет за III квартал 2026 года
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкентe пресечена деятельность сети подпольных онлайн-казино: 4 миллиона долларов и 60 тысяч жертвВ Ташкентe пресечена деятельность сети подпольных онлайн-казино: 4 миллиона долларов и 60 тысяч жертв29 сентября 16:14Историческое событие в Бухаре: впервые успешно запущен аэрологический шар!Историческое событие в Бухаре: впервые успешно запущен аэрологический шар!7 августа 10:06С 1 октября на портале мй.гов.уз вступают в силу изменения: мошенничеству будет положен конецС 1 октября на портале мй.гов.уз вступают в силу изменения: мошенничеству будет положен конец24 сентября 08:23Россия намерена ввести ограничения на продукцию из УзбекистанаРоссия намерена ввести ограничения на продукцию из Узбекистана3 июня 18:24В двух районах Ташкента отключили холодную воду: названо время ее возвращенияВ двух районах Ташкента отключили холодную воду: названо время ее возвращения28 сентября 15:59Запущен контроль международных отправлений через Мй.гов.узЗапущен контроль международных отправлений через Мй.гов.уз28 мая 20:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?