В Узбекистане в ноябре ожидается выпадение снега

·86·Узбекистан
В Узбекистане в ноябре ожидается выпадение снега

В Узбекистане в ноябре температура воздуха прогнозируется преимущественно в пределах сезонной нормы. Однако в отдельных регионах показатели могут быть на 1–1,5 градуса выше обычных значений. В течение месяца наряду с теплыми днями будут наблюдаться дождливая и холодная погода.

По данным «Узгидромета», первая декада ноября ожидается относительно теплой. После этого температура воздуха начнет постепенно снижаться, и станут ощутимы прохладные осенние дни.

В течение месяца в отдельные дни возможны дожди. В периоды значительного понижения температуры в некоторых регионах страны может выпасть снег.

Количество осадков во всех регионах будет неодинаковым. В частности, в некоторых местах прогнозируется выпадение осадков ниже нормы, а в других — в пределах многолетних показателей.

Таким образом, в ноябре в Узбекистане ожидаются сначала теплые, а затем прохладные и дождливые дни. Вероятность выпадения снега будет зависеть от понижения температуры воздуха.

Узгидрометпрогноз погодыклимат Узбекистана
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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