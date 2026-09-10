Снайперы Узбекистана снова не имеют равных в Южной Корее: они чемпионы 2-й раз подряд

·57·Узбекистан
Снайперы Узбекистана снова не имеют равных в Южной Корее: они чемпионы 2-й раз подряд

Представители оборонной сферы Узбекистана в очередной раз продемонстрировали свое мастерство на престижном международном соревновании, прошедшем в Южной Корее. На III Международных соревнованиях снайперов, принявших город Кванджу, команда Министерства обороны Узбекистана оставила позади всех соперников и заняла первое место.

Примечательно, что этот результат не случаен. Узбекистанские снайперы завоевали чемпионство и в 2025 году на данном турнире. Таким образом, национальная сборная защитила свое первое место на соревнованиях в Южной Корее и оформила победу второй раз подряд.

8 стран, 28 команд и один чемпион

В III Международных соревнованиях снайперов, организованных в городе Кванджу, приняли участие 28 команд из 8 стран.

Это свидетельствует о том, что победа команды Узбекистана была завоевана не в состязании с низкой конкуренцией, а в международном противостоянии с участием сильных представителей нескольких государств.

В ходе турнира от участников требовались высокая точность, быстрота принятия решений и стабильные действия в условиях сильного давления.

Итоговый результат показал, что представители Узбекистана превзошли соперников в этих аспектах.

Узбекистан занял первое место с 678,4 балла

По итогам соревнований команда Министерства обороны Узбекистана набрала 678,4 балла и заняла почетное первое место.

Второе место заняла команда Вьетнама, а третье — представители Турции.

Место

Страна

Результат

1-е место

Узбекистан

678,4 балла

2-е место

Вьетнам

3-е место

Турция

Таким образом, команда Узбекистана поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Это второе чемпионство Узбекистана подряд

Одним из самых ярких аспектов победы является стабильность результатов национальной сборной на этом турнире.

Снайперы Узбекистана занимали первое место и в 2025 году.

А в 2026 году команда снова повторила свое чемпионство.

Этот результат показывает, что представители Узбекистана не просто добились разового успеха, а последовательно демонстрируют высокий уровень подготовки на международной арене.

Узбекистанские снайперы имеют веское слово на международной арене

Для достижения результатов в состязаниях снайперов и стрелков недостаточно просто точно поразить мишень.

В таких соревнованиях огромное значение имеют:

  • точность;

  • способность долго сохранять концентрацию внимания;

  • быстрое принятие решений;

  • самоконтроль в условиях давления;

  • командное взаимодействие;

  • высокий уровень подготовки.

Исходя из этого, первое место команды Узбекистана среди 28 команд в очередной раз продемонстрировало потенциал представителей страны на международных соревнованиях.

Южная Корея вновь стала для Узбекистана ареной побед

Турнир в Кванджу становится своеобразной традицией для снайперов Узбекистана.

2025 год — первое место.

2026 год — снова первое место.

Самое главное, что второе чемпионство также было завоевано в условиях жесткой международной конкуренции.

Снайперы Узбекистана сохранили свой чемпионский статус в Южной Корее.

Эта победа стала еще одним важным результатом, демонстрирующим профессиональную подготовку, дисциплину и конкурентоспособность представителей оборонной системы страны на международных турнирах.

Теперь возникает интересный вопрос: сможет ли команда Узбекистана продолжить эту чемпионскую серию и на будущих соревнованиях?

Ўзбекистонмудофаахалқаро мусобақаКвангжумерганларснайперликчемпионлик
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Предложено пожизненно лишать прав севших за руль в нетрезвом видеПредложено пожизненно лишать прав севших за руль в нетрезвом видеСегодня, 16:10Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетовНачал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетовСегодня, 15:49Большие перемены в школах: до 2031 года все учебники будут переведены на новый алфавитБольшие перемены в школах: до 2031 года все учебники будут переведены на новый алфавитСегодня, 15:35Руководителю Администрации Президента Саиде Мирзиёевой предоставлены новые стратегические полномочияРуководителю Администрации Президента Саиде Мирзиёевой предоставлены новые стратегические полномочияСегодня, 15:07«O‘» и «G‘» теперь будут писаться по-другому? Сенат одобрил закон об алфавитной реформе«O‘» и «G‘» теперь будут писаться по-другому? Сенат одобрил закон об алфавитной реформеСегодня, 14:59С 1 ноября резко расширятся полномочия ППС, ДПС и махаллинских инспекторовС 1 ноября резко расширятся полномочия ППС, ДПС и махаллинских инспекторовСегодня, 14:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?