Снайперы Узбекистана снова не имеют равных в Южной Корее: они чемпионы 2-й раз подряд

Представители оборонной сферы Узбекистана в очередной раз продемонстрировали свое мастерство на престижном международном соревновании, прошедшем в Южной Корее. На III Международных соревнованиях снайперов, принявших город Кванджу, команда Министерства обороны Узбекистана оставила позади всех соперников и заняла первое место.

Примечательно, что этот результат не случаен. Узбекистанские снайперы завоевали чемпионство и в 2025 году на данном турнире. Таким образом, национальная сборная защитила свое первое место на соревнованиях в Южной Корее и оформила победу второй раз подряд.

8 стран, 28 команд и один чемпион

В III Международных соревнованиях снайперов, организованных в городе Кванджу, приняли участие 28 команд из 8 стран.

Это свидетельствует о том, что победа команды Узбекистана была завоевана не в состязании с низкой конкуренцией, а в международном противостоянии с участием сильных представителей нескольких государств.

В ходе турнира от участников требовались высокая точность, быстрота принятия решений и стабильные действия в условиях сильного давления.

Итоговый результат показал, что представители Узбекистана превзошли соперников в этих аспектах.

Узбекистан занял первое место с 678,4 балла

По итогам соревнований команда Министерства обороны Узбекистана набрала 678,4 балла и заняла почетное первое место.

Второе место заняла команда Вьетнама, а третье — представители Турции.

Место Страна Результат 1-е место Узбекистан 678,4 балла 2-е место Вьетнам — 3-е место Турция —

Таким образом, команда Узбекистана поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Это второе чемпионство Узбекистана подряд

Одним из самых ярких аспектов победы является стабильность результатов национальной сборной на этом турнире.

Снайперы Узбекистана занимали первое место и в 2025 году.

А в 2026 году команда снова повторила свое чемпионство.

Этот результат показывает, что представители Узбекистана не просто добились разового успеха, а последовательно демонстрируют высокий уровень подготовки на международной арене.

Узбекистанские снайперы имеют веское слово на международной арене

Для достижения результатов в состязаниях снайперов и стрелков недостаточно просто точно поразить мишень.

В таких соревнованиях огромное значение имеют:

точность;

способность долго сохранять концентрацию внимания;

быстрое принятие решений;

самоконтроль в условиях давления;

командное взаимодействие;

высокий уровень подготовки.

Исходя из этого, первое место команды Узбекистана среди 28 команд в очередной раз продемонстрировало потенциал представителей страны на международных соревнованиях.

Южная Корея вновь стала для Узбекистана ареной побед

Турнир в Кванджу становится своеобразной традицией для снайперов Узбекистана.

2025 год — первое место.

2026 год — снова первое место.

Самое главное, что второе чемпионство также было завоевано в условиях жесткой международной конкуренции.

Снайперы Узбекистана сохранили свой чемпионский статус в Южной Корее.

Эта победа стала еще одним важным результатом, демонстрирующим профессиональную подготовку, дисциплину и конкурентоспособность представителей оборонной системы страны на международных турнирах.

Теперь возникает интересный вопрос: сможет ли команда Узбекистана продолжить эту чемпионскую серию и на будущих соревнованиях?