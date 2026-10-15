Кубок мира: Узбекистанский пловец поднялся на пьедестал почета на дистанции 1500 метров

Очередной этап Кубка мира по плаванию, принимающий старт в столице Казахстана городе Астана, начался успешно для спортивной делегации Узбекистана. Защищающий честь нашей страны на этих престижных соревнованиях член национальной сборной Илья Сибирцев вошел в тройку сильнейших в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Узбекистанский спортсмен преодолел дистанцию на высокой скорости и пополнил копилку нашей делегации бронзовой медалью.

Новый рекорд: исторический рубеж в 14 минут

Нынешнее выступление Ильи Сибирцева запомнилось не только медалью, но и новым показателем:

Дистанция и время: Узбекистанский пловец сумел преодолеть дистанцию 1500 метров за 14 минут 43,97 секунды ;

Обновлен рекорд Узбекистана: Этот высокий результат позволил Сибирцеву не только подняться на пьедестал престижного турнира, но и обновить национальный рекорд Узбекистана в данном направлении.

Конкуренция на дистанции 1500 метров: Призеры

В упорной и бескомпромиссной борьбе среди мужчин вольным стилем были зафиксированы следующие результаты:

Лукас Хенво (Бельгия): С результатом 14:33.14 минут стал обладателем главного приза соревнований — золотой медали;

Оливер Папаи (Венгрия): Показав время 14:40.55 минут, финишировал вторым и завоевал серебряную медаль;

Илья Сибирцев (Узбекистан): С результатом 14:43.97 минут пересек финишную черту третьим и удостоился бронзовой медали.

Данный результат, зафиксированный в бассейне Астаны, в очередной раз доказал, что авторитет Узбекистана в плавании на международной арене продолжает расти.