Будьте осторожны! В магазинах Узбекистана 73 наименования продукции признаны некачественными

В торговых точках Узбекистана было выявлено, что 73 наименования реализуемой продукции не отвечают установленным требованиям качества и техническим нормам. Об этом сообщил Комитет по развитию конкуренции.

Отмечается, что комитет совместно с партнерскими организациями провел контрольные закупки с целью проверки качества потребительских товаров, реализуемых в розничных торговых точках. Приобретенная продукция прошла испытания в аккредитованных лабораториях.

За первые восемь месяцев 2026 года в общей сложности были изучены 558 наименований продукции 60 видов. По результатам проверок выяснилось, что 73 их наименования не соответствуют действующим нормативно-техническим требованиям.

В связи с выявленными недостатками материалы были направлены в Узбекское агентство технического регулирования и Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья для принятия соответствующих мер, а также рассмотрения вопроса об изъятии из торговых сетей товаров, не отвечающих требованиям.

Комитет по конкуренции заявил, что контрольные мероприятия в целях защиты прав и здоровья потребителей будут продолжены.

Стоит отметить, что в официальном сообщении не приводятся точные наименования признанной некачественной продукции и бренды производителей. По этой причине пока нет оснований утверждать, что конкретный товар или бренд не соответствует требованиям.