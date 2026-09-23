Шавкат Мирзиёев ознакомился с технологическим чудом на фабрике «Эко Коттон»

В легкой промышленности и текстильной индустрии Узбекистана технологии будущего перешли в реальную практику — произошел беспрецедентный технологический революционный переворот, поразивший мировой рынок. В рамках визита в Андижанскую область Президент Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с деятельностью вновь созданного в Андижанском районе высокотехнологичного предприятия по производству трикотажных изделий «Эко Коттон». Возведенный во исполнение исторического постановления главы государства от 29 июня 2026 года, направленного на стимулирование глубокой переработки хлопкового волокна, этот комплекс получил 10 миллионов долларов прямых инвестиций от предпринимателя, здесь создано 1 тысяча новых постоянных рабочих мест. Самым поразительным аспектом предприятия стало привлечение на производственный конвейер умных швейных машин под управлением искусственного интеллекта (ИИ), а также в качестве эксперимента — настоящих гуманоидных роботов.

Искусственный интеллект за считанные секунды анализирует тип, толщину и эластичность ткани, настраивая швы в режиме реального времени с безупречной и микроскопической точностью. Предприятие обладает мощностью по производству 9,4 миллиона штук трикотажных изделий 30 видов на сумму 135,3 миллиарда сумов в год, а при выходе на полную мощность оно будет приносить в государственный бюджет 25 миллиардов сумов ежегодно. Кроме того, на предприятии создан годовой экспортный потенциал в размере 10,5 миллиона долларов, а андижанский трикотаж поставляется на рынки Европы и стран СНГ — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Румынии и Молдовы.

И все же, как искусственный интеллект и гуманоидные роботы удешевят себестоимость узбекского текстиля, какое преимущество получит «Эко Коттон» в конкурентной борьбе с текстильными гигантами Китая, Турции и Вьетнама, и как дуальное образование изменит будущее молодежи?

«Гуманоидные роботы, инвестиции в 10 млн долларов и европейский рынок»: 5 ключевых аспектов предприятия

Самые важные факты и цифры об инновационном текстильном кластере в Андижане:

Искусственный интеллект и гуманоидные роботы: На фабрике внедрены умные системы, настраивающие швы в реальном времени, а также человекоподобные гуманоидные роботы в тестовом режиме;

Инвестиции в 10 миллионов долларов и 1 000 рабочих мест: Проект профинансирован частным предпринимателем, 1000 местных жителей обеспечены постоянной и высокооплачиваемой работой;

География экспорта на 10,5 миллиона долларов: Продукция предприятия, помимо стран СНГ, поставляется на рынки членов Европейского союза — Румынии и Молдовы;

9,4 млн штук продукции в год: На фабрике на основе экологически чистых стандартов выпускается 30 видов готовых трикотажных изделий на сумму 135,3 миллиарда сумов;

Дуальное образование и налоговые поступления в 25 млрд сумов: При выходе на полную мощность предприятие будет выплачивать в бюджет 25 млрд сумов в год и вести систему подготовки кадров, объединяющую теорию с практикой.

Анализ экономических и технологических показателей предприятия «Эко Коттон»

Основные технико-экономические параметры инновационной текстильной фабрики:

Показатели и направления Официальные параметры предприятия «Эко Коттон» Общие инвестиции в проект 10 миллионов долларов США Количество созданных постоянных рабочих мест 1 000 рабочих мест (местная молодежь и женщины) Примененные передовые технологии Станки с искусственным интеллектом, гуманоидные роботы, китайские цифровые конвейеры Годовой объем производства 9,4 миллиона штук трикотажных изделий 30 видов Стоимость выпускаемой продукции 135,3 миллиарда сумов Годовой экспортный потенциал 10,5 миллиона долларов США Основные рынки экспорта Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Румыния и Молдова Годовые поступления в государственный бюджет 25 миллиардов сумов Модель подготовки кадров Система дуального образования (гармония теории и производственной практики) Экологическая политика Безотходная «зеленая» переработка и международные экологические стандарты

Экспертиза в сфере промышленности и высоких технологий: Почему «Эко Коттон» — пример для национальной промышленности?

Выводы экономистов и текстильных инженеров:

Революция искусственного интеллекта и цифровизации: К росту себестоимости и браку в текстиле часто приводит человеческий фактор (неправильный шов, натяжение ткани); датчики под управлением ИИ считывают микроструктуру ткани и корректируют натяжение нити за миллисекунды — это сводит долю бракованной продукции практически к нулю;

Гуманоидные роботы — будущее текстиля: Запуск человекоподобных роботов на конвейер в тестовом режиме свидетельствует о том, что промышленность Узбекистана переходит не просто к роли поставщика сырья, а к стандартам Индустрй 4.0 («Четвертая промышленная революция»);

Конкуренция на равных с Турцией, Китаем и Вьетнамом: За счет автоматизированного конвейера и резкого снижения себестоимости благодаря местному сырью андижанское предприятие способно свободно конкурировать с текстильными гигантами Азии и Европы;

От сырого хлопка до готового бренда: Меры по 100-процентной переработке хлопкового волокна внутри страны формируют такие конкурентоспособные бренды с высокой добавленной стоимостью, которые способны выходить на рынок Европейского союза;

Практическая сила дуального образования: Работа молодежи на роботизированной фабрике одновременно с теоретическим обучением воспитывает класс квалифицированных современных инженеров и операторов.

Осмотренное Президентом Шавкатом Мирзиёевым предприятие «Эко Коттон» стало ярким примером того, как высокий интеллект и инновации превращают национальную промышленность в лидера на мировом рынке.

Как вы думаете, насколько использование искусственного интеллекта и гуманоидных роботов в легкой промышленности Узбекистана повысит позиции нашей национальной продукции на мировом рынке? Считаете ли вы, что предприятия в других областях тоже должны полностью перейти на такую умную автоматизацию? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь со всеми друзьями статьей, посвященной этому технологическому достижению промышленности нашей страны!