В Ташкенте снова выросли цены на мясо: последние данные с рынков

В столице Узбекистана продолжается рост цен на мясо. За период с 9 по 16 сентября в Ташкенте говядина подорожала на 0,9%, а баранина — на 0,7%. В настоящее время цены растут и на оптовом рынке: по состоянию на 18 сентября стоимость говядины достигла 112 тысяч сумов, а баранины — 129 тысяч сумов.

Что примечательно, наряду с мясом наблюдается рост цен на некоторые продукты повседневного спроса — помидоры, картофель, яйца, морковь и лук.

Насколько подорожали говядина и баранина в Ташкенте?

В период с 9 по 16 сентября в столице был зафиксирован рост цен на два основных вида мясной продукции.

Говядина подорожала на 0,9%, баранина — на 0,7%.

Эти показатели отражают изменения за неделю. На первый взгляд, процент может показаться небольшим, но, поскольку мясо само по себе является дорогим продуктом, даже незначительный процентный рост может существенно отразиться на расходах покупателей.

Особенно вызывает внимание очередной рост, зафиксированный 18 сентября на оптовом рынке, который влияет на динамику розничных цен.

Цены на оптовом рынке также подскочили

18 сентября и в предыдущие дни цены на мясо на оптовом рынке вновь выросли.

Согласно данным:

Продукт Оптовая цена Изменение Говядина 112 тысяч сумов +2 тысячи сумов Баранина 129 тысяч сумов +4 тысячи сумов

Таким образом, за короткий промежуток времени рост оптовой цены на баранину оказался выше, чем на говядину.

Эти цифры показывают, что ценовое движение на мясном рынке не ограничивается только розничными точками продаж.

Где самая дорогая говядина?

Существуют заметные различия и в разрезе регионов.

В период с 9 по 16 сентября самая дорогая говядина была зафиксирована в Ташкентском районе — 135 526 сумов за килограмм.

Что касается баранины, то самая высокая цена в городе Карши — 152 308 сумов была зафиксирована на этом уровне.

Эти показатели свидетельствуют о том, что цены на мясо в регионах неодинаковы. На формирование цен могут влиять такие факторы, как поставки продукции, торговая зона и спрос на рынке, однако сами цифры указывают на то, что в определенных регионах цены выше.

Подорожали и другие продукты на столе

Рост цен не ограничился только мясом.

За неделю с 9 по 16 сентября среди основных продуктов питания также выросли цены на ряд товаров.

Наиболее заметные изменения следующие:

помидоры — на 3,2%;

картофель — на 3,0%;

яйца — на 2,8%;

морковь — на 0,6%;

лук — подорожал на 0,6%.

Таким образом, в течение недели рост цен на овощи и яйца в некоторых случаях был даже выше, чем рост цен на мясо.

Самый дорогой продукт по-прежнему помидоры

Среди основных продуктов питания помидоры выделяются своей высокой ценой.

За одну неделю их цена снова выросла на 3,2%.

Это показывает, что для потребителей изменения цен на сезонные овощи также имеют важное значение.

Как меняются цены в период роста импорта мяса?

Внешние поставки также являются одним из важных факторов при оценке динамики цен на мясном рынке.

В ответ на сообщения об импорте мяса, распространившиеся в начале сентября, Таможенный комитет сообщил, что импорт мяса в страну не прекращался. Сообщалось, что в январе–августе 2026 года в Узбекистан стоимость импорта мясной продукции достигла 678 миллионов долларов.

Поэтому объяснять рост цен на внутреннем рынке только объемом импорта было бы неправильно. На цены могут одновременно влиять внутреннее предложение, спрос, сезонные факторы и изменения на оптовом рынке.

Продолжится ли рост цен?

На основе текущих цифр нельзя сделать вывод, что в будущем цена на мясо обязательно снова вырастет.

Однако статистика за период с 9 по 16 сентября показывает, что рост цен на говядину и баранину сохранился. Дополнительный рост, наблюдавшийся на оптовом рынке около 18 сентября, указывает на то, что мониторинг цен на эти продукты остается актуальным.

В рядах официальной статистики регулярно публикуются средние цены на отдельные товары в разрезе рынков, магазинов и регионов.

Что изменилось в стоимости продуктовой корзины за неделю?

В целом, с 9 по 16 сентября на продовольственном рынке столицы Узбекистана наблюдалось несколько важных изменений.

Говядина подорожала на 0,9%, баранина — на 0,7%, помидоры — на 3,2%, картофель — на 3% и яйца — на 2,8%.

В то же время 18 сентября был зафиксирован рост оптовых цен на мясо.

Поэтому одним из наиболее обсуждаемых вопросов для потребителей во второй половине сентября остается дальнейшая динамика цен на мясо и повседневные продукты питания .