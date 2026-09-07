Узбекистан добился большого успеха в «Глобальном индексе миролюбия — 2026»

·27·Узбекистан
Узбекистан добился большого успеха в «Глобальном индексе миролюбия — 2026»

Авторитетный Институт экономики и мира (IEP), оценивающий уровень безопасности и стабильности во всем мире, официально опубликовал результаты своего очередного ежегодного отчета — «Глобальный индекс миролюбия (GPI) — 2026». В то время как общий показатель спокойствия на планете ухудшается уже 12 лет подряд, Узбекистан значительно укрепил свои позиции, поднявшись на 37-е место в мире и официально подтвердив статус самого мирного и безопасного государства Центральной Азии.

Пятерка Центральной Азии: Узбекистан — лидер региона

Все пять государств региона продемонстрировали положительные показатели безопасности, воидя в группу «высокого уровня миролюбия», а три страны вошли в топ-50 планеты:

  • Узбекистан — 37-е место (1,726 балла): наша страна зафиксировала лучший результат в регионе и существенно улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом;

  • Казахстан — 44-е место (1,771 балла): второе по величине государство региона также улучшило свои показатели, закрепившись в первой полусотне;

  • Таджикистан — 47-е место (1,799 балла): соседняя республика вошла в число 50 ведущих стран;

  • Кыргызстан — 61-е место (1,853 балла): стабильно оценивается вокруг 60-х мест;

  • Туркменистан — 66-е место (1,903 балла): занял последнюю строчку среди стран региона.

Примечательно, что за последний год среди стран региона только Узбекистан и Казахстан смогли улучшить свои баллы и подняться на более высокие позиции.

Тревожная тенденция в мире: кто самый мирный, а кто на последнем месте?

Глобальная геополитическая ситуация с каждым годом накаляется, международная нестабильность растет:

  • 12-летний спад: в текущем году средний мировой показатель ухудшился еще на 0,7 процента — международные эксперты отмечают, что насилие и конфликты по всей планете приобретают хронический характер;

  • 19-летняя гегемония Исландии: самой мирной страной мира вновь признана Исландия (1,161 балла) — это государство уже 19 лет подряд никому не уступает 1-е место в рейтинге;

  • Тройка лидеров: вслед за Исландией в числе лидеров расположились Новая Зеландия и Швейцария;

  • Аутсайдер списка: среди 163 государств, представленных в рейтинге, самое последнее, 163-е место заняла Россия (3,367 балла), находящаяся под давлением продолжающихся военных действий и санкций.

Глобальная сенсация Восточной Европы и Центральной Азии

Аналитики рейтинга обратили особое внимание на уникальный феномен в региональном разрезе:

  • Единственный регион с ростом: среди восьми геополитических регионов мира, охваченных «Глобальным индексом миролюбия», только в Восточной Европе и Центральной Азии средний уровень спокойствия и безопасности изменился в положительную сторону;

  • Эффект стабильной внутренней политики: основными причинами поднятия Узбекистана на 37-е место стали прочность общественного порядка в стране, контроль над преступностью, отсутствие внутренних конфликтов и налаженная в Центральной Азии внешняя политика добрососедства.

Как вы думаете, как подъем Узбекистана на 37-е место в рейтинге международной безопасности и мира повлияет на привлекательность страны в сфере иностранных инвестиций и туризма? Насколько сильно вы ощущаете эту безопасность и стабильность в своей повседневной жизни? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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