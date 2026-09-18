Узбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасности

·4·Узбекистан
Узбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Узбекистан и США выводят сотрудничество в сфере радиационной и ядерной безопасности на новый уровень. Регулирующие органы двух стран подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ охватывает такие направления, как лицензирование и инспекционная деятельность, подготовка к возможным ядерным авариям, совершенствование нормативной базы и повышение квалификации специалистов.

Меморандум был подписан в рамках участия узбекской делегации в 70-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

1. Кто подписал документ?

С узбекской стороны меморандум подписал председатель Комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности А. Рафиков, а со стороны США — председатель Комиссии по ядерному регулированию Х. К. Ни.

Этот документ направлен на расширение прямого сотрудничества между профильными регулирующими органами двух государств в области ядерной и радиационной безопасности.

2. Что включает в себя сотрудничество?

В рамках меморандума стороны будут обмениваться опытом по ряду вопросов, связанных с обеспечением радиационной и ядерной безопасности.

Основные направления:

  • лицензирование ядерной и радиационной деятельности;

  • механизмы инспекции и контроля;

  • совершенствование нормативно-правовой базы;

  • подготовка к возможным авариям;

  • разработка мер реагирования на аварийные ситуации;

  • повышение квалификации специалистов;

  • расширение обмена информацией и практическим опытом.

3. Почему важны лицензирование и инспекция?

При использовании ядерных технологий в мирных целях безопасность не ограничивается лишь техническим состоянием объекта.

Здесь также важно, кто осуществляет деятельность, на основе каких требований выдается лицензия, каким образом проверяются объекты и контролируется соблюдение норм безопасности.

Именно поэтому в меморандуме особое место занимает обмен опытом в сфере лицензирования и инспекции.

4. Одно из важнейших направлений — подготовка к авариям

В документе также предусмотрены вопросы подготовки к возможным аварийным ситуациям и разработки мер реагирования на них.

Сотрудничество в этом направлении направлено на координацию действий ответственных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, изучение имеющегося опыта и совершенствование механизмов управления рисками.

Главная задача ядерной безопасности заключается не только в реагировании на аварию, но и в предварительной оценке её возможных последствий и подготовке к ним.

5. Новые возможности и для специалистов

Еще одной важной частью сотрудничества является наращивание кадрового потенциала.

Стороны планируют расширить повышение квалификации профильных специалистов, обмен информацией и практическим опытом.

Это может послужить обогащению системы регулирования в сфере радиационной и ядерной безопасности в Узбекистане международным опытом.

6. В чем практическая значимость меморандума?

Основной смысл меморандума заключается в укреплении сотрудничества по обеспечению безопасности в процессе использования атомной энергии в мирных целях.

При этом важное значение приобретает налаживание практического обмена между опытом США в сфере ядерного регулирования и национальными механизмами регулирования, формирующимися в Узбекистане.

Направление

Предусмотренное сотрудничество

Лицензирование

Обмен процедурами и опытом

Инспекция

Совершенствование контрольной практики

Законодательство

Развитие нормативной базы

Аварии

Подготовка и меры реагирования

Кадры

Повышение квалификации специалистов

Информация

Обмен практическим опытом и данными

Заключение

Подписанный между Узбекистаном и США меморандум важен тем, что он направлен не столько на сам вопрос использования атомной энергии, сколько прежде всего на механизмы её безопасного регулирования и контроля.

Сотрудничество по вопросам лицензирования, инспекции, законодательства, подготовки к авариям и повышения квалификации кадров определяет практические направления, нацеленные на развитие системы радиационной и ядерной безопасности в Узбекистане.

Самое главное, меморандум создает основу для дальнейшего укрепления диалога между регулирующими органами двух стран по обеспечению требований безопасности в процессе использования атомной энергии в мирных целях.

Меморандум по ядерной безопасности США-УзбекистанКомитет по промышленной радиационной и ядерной безопасностиКомиссия по ядерному регулированию70-я Генеральная конференция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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