Узбекистан и США укрепят сотрудничество в сфере ядерной безопасности
Узбекистан и США выводят сотрудничество в сфере радиационной и ядерной безопасности на новый уровень. Регулирующие органы двух стран подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ охватывает такие направления, как лицензирование и инспекционная деятельность, подготовка к возможным ядерным авариям, совершенствование нормативной базы и повышение квалификации специалистов.
Меморандум был подписан в рамках участия узбекской делегации в 70-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.
1. Кто подписал документ?
С узбекской стороны меморандум подписал председатель Комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности А. Рафиков, а со стороны США — председатель Комиссии по ядерному регулированию Х. К. Ни.
Этот документ направлен на расширение прямого сотрудничества между профильными регулирующими органами двух государств в области ядерной и радиационной безопасности.
2. Что включает в себя сотрудничество?
В рамках меморандума стороны будут обмениваться опытом по ряду вопросов, связанных с обеспечением радиационной и ядерной безопасности.
Основные направления:
лицензирование ядерной и радиационной деятельности;
механизмы инспекции и контроля;
совершенствование нормативно-правовой базы;
подготовка к возможным авариям;
разработка мер реагирования на аварийные ситуации;
повышение квалификации специалистов;
расширение обмена информацией и практическим опытом.
3. Почему важны лицензирование и инспекция?
При использовании ядерных технологий в мирных целях безопасность не ограничивается лишь техническим состоянием объекта.
Здесь также важно, кто осуществляет деятельность, на основе каких требований выдается лицензия, каким образом проверяются объекты и контролируется соблюдение норм безопасности.
Именно поэтому в меморандуме особое место занимает обмен опытом в сфере лицензирования и инспекции.
4. Одно из важнейших направлений — подготовка к авариям
В документе также предусмотрены вопросы подготовки к возможным аварийным ситуациям и разработки мер реагирования на них.
Сотрудничество в этом направлении направлено на координацию действий ответственных организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, изучение имеющегося опыта и совершенствование механизмов управления рисками.
Главная задача ядерной безопасности заключается не только в реагировании на аварию, но и в предварительной оценке её возможных последствий и подготовке к ним.
5. Новые возможности и для специалистов
Еще одной важной частью сотрудничества является наращивание кадрового потенциала.
Стороны планируют расширить повышение квалификации профильных специалистов, обмен информацией и практическим опытом.
Это может послужить обогащению системы регулирования в сфере радиационной и ядерной безопасности в Узбекистане международным опытом.
6. В чем практическая значимость меморандума?
Основной смысл меморандума заключается в укреплении сотрудничества по обеспечению безопасности в процессе использования атомной энергии в мирных целях.
При этом важное значение приобретает налаживание практического обмена между опытом США в сфере ядерного регулирования и национальными механизмами регулирования, формирующимися в Узбекистане.
Направление
Предусмотренное сотрудничество
Лицензирование
Обмен процедурами и опытом
Инспекция
Совершенствование контрольной практики
Законодательство
Развитие нормативной базы
Аварии
Подготовка и меры реагирования
Кадры
Повышение квалификации специалистов
Информация
Обмен практическим опытом и данными
Заключение
Подписанный между Узбекистаном и США меморандум важен тем, что он направлен не столько на сам вопрос использования атомной энергии, сколько прежде всего на механизмы её безопасного регулирования и контроля.
Сотрудничество по вопросам лицензирования, инспекции, законодательства, подготовки к авариям и повышения квалификации кадров определяет практические направления, нацеленные на развитие системы радиационной и ядерной безопасности в Узбекистане.
Самое главное, меморандум создает основу для дальнейшего укрепления диалога между регулирующими органами двух стран по обеспечению требований безопасности в процессе использования атомной энергии в мирных целях.
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