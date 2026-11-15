Российские ученые начали разработку инсулина в таблетированной форме

Российские ученые в сотрудничестве с отечественными фармацевтическими компаниями приступили к разработке революционной новинки для больных сахарным диабетом — инсулина в таблетированной форме. Об этом важном нововведении было объявлено в преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который широко отмечается во всем мире.

Возможность отказа от ежедневных инъекций

В интервью агентству РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева отметила, что создание пероральной (таблетированной) формы гормона позволит пациентам избавиться от необходимости делать регулярные уколы. Это значительно упростит повседневную жизнь людей, живущих с хроническим диабетом.

По словам специалиста, сотрудники центра работают не только над таблетками, но и активно занимаются созданием пролонгированных инъекционных препаратов. В ближайшем будущем пациенты вместо ежедневных уколов смогут принимать лекарство всего один раз в неделю.

Направления инновационной терапии Основные детали и преимущества Инсулин в таблетках Отказ от ежедневных инъекций и удобство приема Инъекция раз в неделю Резкое сокращение количества уколов за счет пролонгированного действия Целевой результат Улучшение качества жизни пациентов и эффективный контроль заболевания

Клинические испытания и перспективы

Пока сроки завершения клинических испытаний нового инсулина в таблетках и его выхода в серийное производство не разглашаются. Однако несомненно, что подобные современные медицинские методы выведут контроль над течением хронических заболеваний на новый уровень. Вместе с тем, в других медицинских учреждениях также ведутся успешные исследования инновационных препаратов против диабета и ожирения.

Как вы считаете, насколько удобной для пациентов станет замена ежедневных уколов на таблетки или препараты с более редким приемом? Оставляйте свое мнение в комментариях!