Мераб Двалишвили обратился к правительству ОАЭ с просьбой освободить задержанных
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- Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить спортсменов, задержанных из-за конфликта, включая Усмана Нурмагомедова.
- Ранее по решению суда шесть представителей российской команды и два человека, снимавших видео, были приговорены к шести месяцам тюремного заключения.
- Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были освобождены после выплаты установленных штрафов.
Спустя всего день после выхода из-под стражи бывший чемпион UFC, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили потратил всего полторы минуты, чтобы победить бразильца Марлона Мораеса на турнире Реал Американ Фристйле (RAF) в Абу-Даби. После успешного возвращения в ринг боец вновь привлек внимание общественности к обострившемуся конфликту и арестованным спортсменам.
Обращение с просьбой освободить задержанных соперников
После боя в беседе с известным спортивным обозревателем Челом Сонненом Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить всех спортсменов, задержанных из-за конфликта, включая Усмана Нурмагомедова.
«Спасибо всем, я всех вас люблю! Послушайте, если это возможно, я хочу обратиться к правительству Абу-Даби или к любому, кто может на это повлиять. Пожалуйста, освободите этих парней, пожалуйста, отпустите их. Я вас очень прошу! Мы просто бойцы, и всякое может случиться, но я очень хочу, чтобы их освободили. Пожалуйста», — сказал Двалишвили.
При этом в интервью, данном до боя, бывший чемпион подчеркивал, что Умар Нурмагомедов также оказался в числе задержанных, несмотря на то, что прибыл на место происшествия позже.
Детали конфликта и судебного решения
Показатели и данные
Победа Мераба
Победа над Марлоном Мораесом на турнире RAF за 1,5 минуты
Статус Мераба и Сабы
Освобождены под залог
Наказание по решению суда
6 представителей российской команды и 2 человека, снимавшие видео, получили по 6 месяцев тюрьмы
Адресат обращения
Правительство Абу-Даби и ответственные лица
Судебное решение: Тюремное заключение и штрафы
Напомним, что вчера стало известно о принятии правоохранительными органами жестких мер после произошедшего резонансного инцидента. Шесть представителей российской команды, а также два человека, снявшие и распространившие видео инцидента, были приговорены к шести месяцам тюремного заключения. Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были освобождены после выплаты установленных штрафов.
Подобные острые события вокруг спортивной среды региона и бойцов остаются в центре внимания болельщиков и местных властей.
Как вы считаете, как подобные разногласия с участием известных спортсменов и их правовые последствия влияют на мир ММА? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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