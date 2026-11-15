Мераб Двалишвили обратился к правительству ОАЭ с просьбой освободить задержанных

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Мераб Двалишвили обратился к правительству ОАЭ с просьбой освободить задержанных
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  • Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить спортсменов, задержанных из-за конфликта, включая Усмана Нурмагомедова.
  • Ранее по решению суда шесть представителей российской команды и два человека, снимавших видео, были приговорены к шести месяцам тюремного заключения.
  • Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были освобождены после выплаты установленных штрафов.

Спустя всего день после выхода из-под стражи бывший чемпион UFC, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили потратил всего полторы минуты, чтобы победить бразильца Марлона Мораеса на турнире Реал Американ Фристйле (RAF) в Абу-Даби. После успешного возвращения в ринг боец вновь привлек внимание общественности к обострившемуся конфликту и арестованным спортсменам.

Обращение с просьбой освободить задержанных соперников

После боя в беседе с известным спортивным обозревателем Челом Сонненом Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить всех спортсменов, задержанных из-за конфликта, включая Усмана Нурмагомедова.

«Спасибо всем, я всех вас люблю! Послушайте, если это возможно, я хочу обратиться к правительству Абу-Даби или к любому, кто может на это повлиять. Пожалуйста, освободите этих парней, пожалуйста, отпустите их. Я вас очень прошу! Мы просто бойцы, и всякое может случиться, но я очень хочу, чтобы их освободили. Пожалуйста», — сказал Двалишвили.

При этом в интервью, данном до боя, бывший чемпион подчеркивал, что Умар Нурмагомедов также оказался в числе задержанных, несмотря на то, что прибыл на место происшествия позже.

Детали конфликта и судебного решения

Показатели и данные

Победа Мераба

Победа над Марлоном Мораесом на турнире RAF за 1,5 минуты

Статус Мераба и Сабы

Освобождены под залог

Наказание по решению суда

6 представителей российской команды и 2 человека, снимавшие видео, получили по 6 месяцев тюрьмы

Адресат обращения

Правительство Абу-Даби и ответственные лица

Судебное решение: Тюремное заключение и штрафы

Напомним, что вчера стало известно о принятии правоохранительными органами жестких мер после произошедшего резонансного инцидента. Шесть представителей российской команды, а также два человека, снявшие и распространившие видео инцидента, были приговорены к шести месяцам тюремного заключения. Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили были освобождены после выплаты установленных штрафов.

Подобные острые события вокруг спортивной среды региона и бойцов остаются в центре внимания болельщиков и местных властей.

Как вы считаете, как подобные разногласия с участием известных спортсменов и их правовые последствия влияют на мир ММА? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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