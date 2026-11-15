Мераб Двалишвили обратился к правительству ОАЭ с просьбой освободить задержанных

Спустя всего день после выхода из-под стражи бывший чемпион UFC, грузинский спортсмен Мераб Двалишвили потратил всего полторы минуты, чтобы победить бразильца Марлона Мораеса на турнире Реал Американ Фристйле (RAF) в Абу-Даби. После успешного возвращения в ринг боец вновь привлек внимание общественности к обострившемуся конфликту и арестованным спортсменам.

Обращение с просьбой освободить задержанных соперников

После боя в беседе с известным спортивным обозревателем Челом Сонненом Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить всех спортсменов, задержанных из-за конфликта, включая Усмана Нурмагомедова.

«Спасибо всем, я всех вас люблю! Послушайте, если это возможно, я хочу обратиться к правительству Абу-Даби или к любому, кто может на это повлиять. Пожалуйста, освободите этих парней, пожалуйста, отпустите их. Я вас очень прошу! Мы просто бойцы, и всякое может случиться, но я очень хочу, чтобы их освободили. Пожалуйста», — сказал Двалишвили.

При этом в интервью, данном до боя, бывший чемпион подчеркивал, что Умар Нурмагомедов также оказался в числе задержанных, несмотря на то, что прибыл на место происшествия позже.