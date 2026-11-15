Сообщается, что военно-воздушные силы Саудовской Аравии понесли серьезные потери в ходе обострившихся столкновений с движением «Ансарулла» (хуситы) в Йемене. Согласно официальным заявлениям хуситов, за последние два месяца было уничтожено в общей сложности 20 единиц авиатехники Саудовской Аравии. Данная ситуация свидетельствует о дальнейшем росте военной напряженности в регионе.

Состав потерь авиатехники

Согласно данным, опубликованным открытыми источниками и официальными ресурсами хуситов, в число уничтоженной техники входят:

1 истребитель Ф-15СА

2 беспилотных летательных аппарата Байрактар

4 беспилотных летательных аппарата Ч-4

9 беспилотных летательных аппаратов Wing Лунг ИИ

3 беспилотных летательных аппарата Караел

1 вертолет АХ-6и

Напомним, что 16 сентября 2026 года военный представитель хуситов генерал Яхья Сари сообщил, что в небе над йеменской провинцией Мариб с помощью зенитной ракеты был сбит самолет Ф-15, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии. Также в середине ноября 2026 года было объявлено об уничтожении очередного разведывательно-ударного дрона в небе над провинцией Эль-Джауф.