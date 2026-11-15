Саудовская Аравия за последние два месяца потеряла 20 единиц авиатехники: заявление хуситов

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Саудовская Аравия за последние два месяца потеряла 20 единиц авиатехники: заявление хуситов
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Движение «Ансарулла» в Йемене сообщило, что за последние два месяца было уничтожено 20 единиц авиатехники Саудовской Аравии, включая истребитель Ф-15СА, вертолет АХ-6и и беспилотные летательные аппараты различных моделей.
  • Военная техника была сбита в ходе столкновений, происходящих преимущественно в небе над провинциями Мариб и Эль-Джауф.

Сообщается, что военно-воздушные силы Саудовской Аравии понесли серьезные потери в ходе обострившихся столкновений с движением «Ансарулла» (хуситы) в Йемене. Согласно официальным заявлениям хуситов, за последние два месяца было уничтожено в общей сложности 20 единиц авиатехники Саудовской Аравии. Данная ситуация свидетельствует о дальнейшем росте военной напряженности в регионе.

Состав потерь авиатехники

Согласно данным, опубликованным открытыми источниками и официальными ресурсами хуситов, в число уничтоженной техники входят:

  • 1 истребитель Ф-15СА

  • 2 беспилотных летательных аппарата Байрактар

  • 4 беспилотных летательных аппарата Ч-4

  • 9 беспилотных летательных аппаратов Wing Лунг ИИ

  • 3 беспилотных летательных аппарата Караел

  • 1 вертолет АХ-6и

Напомним, что 16 сентября 2026 года военный представитель хуситов генерал Яхья Сари сообщил, что в небе над йеменской провинцией Мариб с помощью зенитной ракеты был сбит самолет Ф-15, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии. Также в середине ноября 2026 года было объявлено об уничтожении очередного разведывательно-ударного дрона в небе над провинцией Эль-Джауф.

Направление военных потерь

Детали и показатели

Общие потери

20 единиц военной авиатехники (по заявлению хуситов)

Основная техника

Истребитель Ф-15СА, дроны различных моделей и вертолет

Зона военных действий

Небо над провинциями Мариб и Эль-Джауф

Официальная позиция

Министерство обороны Саудовской Аравии и Арабская коалиция официально не подтвердили эти данные

Нарушение перемирия и будущие угрозы

Эти столкновения вновь обострились после того, как летом 2026 года было нарушено четырехлетнее перемирие. В ответ на ситуацию Саудовская Аравия регулярно наносит авиаудары по территории Йемена. В свою очередь, хуситы атакуют нефтяную инфраструктуру и аэропорты в Эр-Рияде и восточных регионах страны с помощью ракет и дронов. В целях укрепления противовоздушной обороны западные страны, такие как Великобритания, объявили о направлении Саудовской Аравии дополнительных истребителей.

Как вы считаете, как нарушение перемирия в Йемене и эскалация военных столкновений повлияют на общую геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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