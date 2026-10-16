Ученые и врачи рассказали о скрытом вреде бешика для здоровья ребенка (видео)

Вы когда-нибудь трогали свою затылочную часть головы? У большинства из нас затылок плоский. Антропологи и медицинские работники связывают эту особенность, широко распространенную среди народов Центральной Азии, непосредственно с нашим национальным обычаем — бешиком (колыбелью).

Научные исследования подтверждают, что многочасовое неподвижное лежание на твердой подушке и тугое пеленание тела в младенчестве оказывают серьезное влияние не только на форму головы ребенка, но и на его костно-суставную систему и общее физическое развитие.

«Деформация бешика»: откуда берется плоский затылок?

Кости черепа у младенца очень мягкие и податливые:

Твердая подушка и однообразное положение: Затылочная часть головы, целый день находящаяся под одинаковым давлением на твердой подушке, под действием тяжести легко уплощается и становится плоской;

Научный термин: Российские антропологи в ходе изучения древних черепов дали этой форме официальное определение — «деформация бешика»;

Заблуждение, что «это пройдет»: Исследование, проведенное в Таджикистане, показало, что даже у детей, которых пеленали в бешик до 1 года, форма головы оставалась заметно более плоской даже в возрасте 4–5 лет.

Ограничение движений: запоздалое сидение и ходьба

Тугое пеленание в бешике полностью лишает ребенка естественной свободы — возможности дрыгать ногами, переворачиваться набок и самостоятельно держать голову:

Запоздалые навыки: Согласно исследованиям, лишь 44 процента 8-месячных детей, которых регулярно пеленали в бешик, смогли самостоятельно сидеть;

Международные нормы: В стандартах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что в возрасте 8 месяцев должны сидеть 95 процентов детей;

Не ходит в 16 месяцев: Каждый третий ребенок в данном исследовании не мог начать ходить самостоятельно даже в 16-месячном возрасте.

Вывих суставов и сутулость: заключение ортопеда

Как подчеркивает врач-ортопед Фарход Орифов, чем больше ребенок свободно двигается, тем правильнее формируется его осанка:

Ослабление мышц: Мышцы шеи и спины закаляются только в процессе активных движений;

Риск дисплазии тазобедренного сустава: Тугое связывание ног ребенка вместе в выпрямленном положении в несколько раз увеличивает риск вывиха тазобедренного сустава;

Монгольский опыт: В эксперименте с участием 80 младенцев с еще не полностью сформировавшимися суставами дисплазия была выявлена у 8 из 40 детей, которых туго пеленали, в то время как среди 40 детей, оставленных свободно двигаться, не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Невылеченная в тяжелой форме дисплазия в будущем приводит к разной длине ног, хромоте и раннему износу суставов.

Гигиена сумака и удушье

Педиатр Махsud Мухторов предупреждает об опасностях аксессуаров бешика:

Источник инфекции: Если гигиена сумака (подстилки) и окружающей среды не поддерживается регулярно и должным образом, на нежных половых органах развиваются тяжелые бактериальные и воспалительные инфекции;

Духота и тепловой удар: Когда бешик накрывают сверху плотным покрывалом (бешикпош), внутри уменьшается количество воздуха и кислорода. Педиатры настойчиво подчеркивают, что голова спящего младенца всегда должна оставаться открытой, а тело не должно перегреваться.

Мнение «Мы тоже лежали в бешике, и ничего страшного» не может служить научным доказательством в современной медицине, касающейся здоровья ребенка. Не оставляйте своего ребенка связанным и неподвижным на долгие часы — развяжите ленты, дайте ему возможность свободно двигаться и закалять мышцы. Не оставляйте неприятные следы бешика пожизненным наследием вашего ребенка.