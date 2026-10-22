Новая таблетка против выпадения волос: каковы результаты испытаний?

·54·Здоровье
Новая таблетка против выпадения волос: каковы результаты испытаний?

Ученые тестируют препарат VDPHL01, который может открыть новые возможности в борьбе с выпадением волос. В отличие от миноксидила в форме раствора для нанесения на кожу головы, новое средство принимается в виде таблеток.

В клинических испытаниях приняли участие 536 мужчин. По результатам шестимесячного исследования сообщается, что в группах, принимавших препарат, густота волос увеличилась в среднем на 30–33 волоса на один квадратный сантиметр. Эти результаты показывают, что новое лекарственное средство может стать перспективным методом лечения выпадения волос у мужчин.

Тем не менее, для широкого применения препарата в качестве эффективного и безопасного средства лечения необходимы дополнительные проверки и соответствующие разрешения. На данный момент VDPHL01 не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Для специалистов важно оценить не только влияние на рост волос, но также долгосрочную безопасность препарата и возможные побочные эффекты.

Если дальнейшие клинические испытания и официальные проверки подтвердят положительные результаты, в будущем VDPHL01 может стать новой возможностью лечения для людей, страдающих от выпадения волос.

VDPHL01выпадение волосFDAклинические испытания
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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