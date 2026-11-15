Почему корейцы не толстеют? Главные секреты национального питания и образа жизни

В Южной Корее уровень ожирения очень низкий, и лишь около 4% населения страдают от избыточного веса. Специалисты отмечают, что основные причины этого связаны не с генетикой, а с культурой питания, сложившейся веками, повседневным образом жизни и социальными взглядами в обществе.

1. Культура правильного и здорового питания

Корейская национальная кухня обладает рядом уникальных особенностей, очень полезных для организма:

Ферментированные продукты: Кимчи (острая капуста), соевая паста и другие ферментированные блюда улучшают микрофлору кишечника и ускоряют обмен веществ (метаболизм).

Система панчхан (маленькие тарелки): На столе вместе с основным блюдом подается множество небольших тарелок с овощами, зеленью и морепродуктами. Это помогает строго контролировать порции и общее количество съедаемой пищи.

Суп к каждому приему пищи: Многие корейские трапезы начинаются с супа или бульона. Это наполняет желудок и предотвращает потребление лишних калорий.

Мало сахара и продуктов глубокой переработки: В корейской национальной кухне практически не встречаются сладости западного типа, фастфуд и рафинированный сахар. У них вообще отсутствует культура «пить чай с сахаром или конфетами».

Острые специи: Красный перец и содержащееся в нем вещество капсаицин усиливают метаболизм и способствуют более быстрому сжиганию жиров.

Пищевая привычка Влияние на организм Кимчи и ферментированные продукты Улучшают работу кишечника, ускоряют метаболизм Система панчхан (маленькие тарелки) Обеспечивает контроль порций и предотвращает переедание Начало с супа Наполняет желудок, снижает калорийность

2. Физическая активность и особенности градостроительства

Повседневный образ жизни корейцев обеспечивает постоянную физическую активность даже без посещения спортзалов:

Много ходьбы пешком: В Южной Корее очень хорошо развит общественный транспорт. Люди в течение дня много ходят пешком до станций метро или автобусных остановок, а также по городу.

Рельеф местности: Корейские города и населенные пункты в основном состоят из холмов и возвышенностей, поэтому в повседневной жизни без лишних усилий возникают физические нагрузки и своего рода фитнес.

3. Сильное социальное давление относительно внешности

Психологические и культурные факторы в обществе также играют важную роль в контроле веса:

Культ худобы: В обществе и массовой культуре (K-pop, дорамы и др.) существует чрезвычайно высокий спрос на очень стройный, здоровый и опрятный внешний вид.

Трудоустройство и отношения: В Корее избыточный вес часто подвергается открытой критике. Даже при приеме на престижную работу внешний вид и показатели веса принимаются во внимание как важный фактор. Поэтому многие постоянно держат свой вес под строгим контролем.

Как вы считаете, можно ли внедрить такие строгие социальные требования и привычки здорового питания в других странах? Оставляйте свое мнение в комментариях!