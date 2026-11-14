Как сон в жаркой комнате замедляет работу мозга? Новые выводы ученых

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Как сон в жаркой комнате замедляет работу мозга? Новые выводы ученых
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Высокая температура в комнате для сна ухудшает качество отдыха и снижает активность мозга, память и способность концентрироваться на следующий день.
  • В эксперименте, проведенном учеными из Гарварда, студенты, спавшие в жаркой комнате (в среднем 26°C), показали результаты на 13% хуже в логических тестах по сравнению с теми, кто отдыхал в прохладном помещении (21°C).

Чем жарче в комнате, где вы спите, тем медленнее будет ваше мышление на следующий день. Научные исследования показали, что каждый дополнительный градус тепла повышает риск «затуманивания мозга» (снижения ясности мышления) и трудностей с концентрацией внимания. Речь идет даже не об экстремально высоких температурах — средняя температура в спальнях участников исследования составляла около 24°C (75°F).

Как происходит этот процесс?

Сон в жаркой комнате ухудшает качество отдыха и снижает скорость работы мозга, память и способность концентрироваться на следующий день. Это происходит по следующим причинам:

  • Препятствие для снижения температуры тела: Для того чтобы человек погрузился в глубокий сон, внутренняя температура тела должна снизиться примерно на 1°C. Если в комнате жарко, организм не может отдать тепло, и сон становится поверхностным.

  • Сокращение фаз восстановления мозга: Высокая температура сокращает фазы глубокого сна и REM-сна (быстрого сна), во время которых мозг отдыхает и закрепляет воспоминания. В результате к утру мозг не успевает полностью восстановиться.

  • Снижение когнитивных способностей: В эксперименте, проведенном учеными из Гарварда, студенты, спавшие в жаркой комнате без кондиционера (в среднем 26°C), показали результаты на 13% хуже в логических тестах на следующий день по сравнению с теми, кто спал в прохладном помещении (21°C). Особенно затруднительными оказались принятие быстрых решений и выполнение сложных задач.

Температура сна и ее влияние

Показатели и детали

Оптимальная температура

Для здоровых взрослых 16°C — 19°C (иногда 20–21°C)

Для пожилых людей

Чуть более теплая температура (около 20°C–23°C)

Результат эксперимента Гарварда

Спавшие в жаркой комнате показали на 13% более низкие результаты в тестах на логику

Практические рекомендации для качественного и здорового сна

Чтобы обеспечить ясность ума и бодрость по утрам, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  1. Проветривание комнаты: За 15–20 минут до сна откройте окно, чтобы впустить в комнату свежий и прохладный воздух.

  2. Использование натуральных тканей: Вместо синтетического постельного белья и одежды выбирайте дышащие ткани из хлопка или льна.

  3. Теплый душ перед сном: Прием не горячего, а именно теплого душа расширяет кровеносные сосуды на поверхности кожи. После выхода из душа тело быстрее остывает, и заснуть становится легче.

Обращаете ли вы внимание на температуру воздуха во время сна? Какие способы используете для поддержания прохлады в комнате? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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