Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этди

·0·Спорт
Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этди

Лионель Месси Исландияга қарши кечган ўртоқлик учрашувида (3:0) майдонга қайтиб, гол уриш орқали Жахон чемпионатига тайёр эканлигини исботлади. Жисмоний ҳолати туфайли аввалги назорат ўйинини ўтказиб юборган афсонавий ўнинчи рақам эгаси Алабама штатидаги баҳсда захирадан тушиши билан пеналтини аниқ амалга оширди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жордан-Ҳаре стадионида кечган баҳснинг 70-дақиқасида майдонга тушган саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби орадан кўп ўтмай рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бу гол Лионель Месси учун фаолиятидаги 911-гол, терма жамоа сафида эса 117-си бўлди. Шу тариқа, у Аргентина тарихидаги энг ёши катта тўпурар сифатидаги рекордини янгилади.

Учрашувда ҳисобни 8-дақиқада Валентин Барко очган эди, ўйин якунида эса Тиаго Алмада учинчи голни уриб, жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади. Бироқ асосий эътибор Интер Миами юлдузининг жисмоний ҳолатига қаратилди. Аввалроқ Пҳиладелпҳиа Унион билан ўйинда олган жароҳати унинг Жахон чемпионатидаги иштирокини сўроқ остида қолдирган эди.

Исландияга қарши 20 дақиқа давомида ҳаракат қилган ҳужумчи ҳеч қандай ноқулайлик сезмади. Бу эса амалдаги чемпионлар учун катта руҳий устунликдир. Аргентина терма жамоаси 16-июн куни Жазоирга қарши ўйин билан ўз унвонини ҳимоя қилишни бошлайди.

Бош мураббий Лионель Скалони 38 ёшли сардорнинг аҳамияти ҳақида гапириб, унинг нафақат майдондаги тактик ҳиссаси, балки кийиниш хонасидаги муҳит учун ҳам ўта муҳим эканлигини таъкидлади. Лионель Месси сафга қайтиши билан Аргентина бўлажак турнирнинг асосий фаворити бўлиб қолмоқда.

Лионель МессиАргентинаИнтер МиамиФутболЖахон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинБугун, 06:35Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБоруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБугун, 04:17Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиСаудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиБугун, 04:07«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...Бугун, 03:51Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиУч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиБугун, 03:42Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиЎзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиБугун, 02:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...