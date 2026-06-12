Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқда
Италиянинг Комо клуби ўз тарихидаги илк Чемпионлар лигаси мавсуми олдидан таркибни кучайтириш мақсадида Дани Карвахаль номзодини кўриб чиқмоқда. Жамоа бош мураббийи Сескк Фабрегас тажрибали ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш орқали ҳимоя чизиғини мустаҳкамламоқчи. Дани Карвахаль Реал Мадрид билан хайрлашишини эълон қилганидан сўнг, унга бир қатор хорижий клублардан таклифлар тушмоқда, бироқ Комо унга Европанинг энг нуфузли турнирида қатнашиш имкониятини таклиф қилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фабрегас нафақат фахрий футболчиларни, балки Реал Мадрид академиясининг иқтидорли ёшларини ҳам нишонга олган. Хусусан, ҳужумчи Гонзало Гарсиа ва ярим ҳимоячи Сесар Паласиос клубнинг асосий трансфер мақсадлари қаторига кирди. Комо раҳбарияти ушбу ёш футболчилар орқали жамоанинг келажагини қуришни ва ҳужум салоҳиятини оширишни режалаштирмоқда. Гонзало Гарсиа ўтган мавсумда кам ўйин амалиётига эга бўлганига қарамай, самарали натижалар кўрсатган эди.
Клубнинг ушбу трансфер стратегияси Нико Пазнинг жамоадан кетиши эҳтимоли билан ҳам боғлиқ. Хабарларга кўра, Нико Паз яна Реал Мадрид сафига қайтиши мумкин, бу эса Комо ярим ҳимоясида катта бўшлиқни юзага келтиради. Шу сабабли, Фабрегас ёш иқтидорлар ва Дани Карвахаль каби ғолиблик тажрибасига эга ўйинчилар ўртасида мувозанат ўрнатишга ҳаракат қилмоқда.
Комо Гонзало Гарсиа трансфери бўйича музокараларда нархни тушириш учун Реал Мадридга кейинги сотувдан улуш ёки қайта сотиб олиш ҳуқуқини таклиф қилиши кутилмоқда. Италия клуби Чемпионлар лигаси талабларига жавоб берадиган рақобатбардош таркиб шакллантириш йўлида фаол иш олиб бормоқда.
…