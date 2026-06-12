Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқда

·0·Спорт
Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқда

Италиянинг Комо клуби ўз тарихидаги илк Чемпионлар лигаси мавсуми олдидан таркибни кучайтириш мақсадида Дани Карвахаль номзодини кўриб чиқмоқда. Жамоа бош мураббийи Сескк Фабрегас тажрибали ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш орқали ҳимоя чизиғини мустаҳкамламоқчи. Дани Карвахаль Реал Мадрид билан хайрлашишини эълон қилганидан сўнг, унга бир қатор хорижий клублардан таклифлар тушмоқда, бироқ Комо унга Европанинг энг нуфузли турнирида қатнашиш имкониятини таклиф қилиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фабрегас нафақат фахрий футболчиларни, балки Реал Мадрид академиясининг иқтидорли ёшларини ҳам нишонга олган. Хусусан, ҳужумчи Гонзало Гарсиа ва ярим ҳимоячи Сесар Паласиос клубнинг асосий трансфер мақсадлари қаторига кирди. Комо раҳбарияти ушбу ёш футболчилар орқали жамоанинг келажагини қуришни ва ҳужум салоҳиятини оширишни режалаштирмоқда. Гонзало Гарсиа ўтган мавсумда кам ўйин амалиётига эга бўлганига қарамай, самарали натижалар кўрсатган эди.

Клубнинг ушбу трансфер стратегияси Нико Пазнинг жамоадан кетиши эҳтимоли билан ҳам боғлиқ. Хабарларга кўра, Нико Паз яна Реал Мадрид сафига қайтиши мумкин, бу эса Комо ярим ҳимоясида катта бўшлиқни юзага келтиради. Шу сабабли, Фабрегас ёш иқтидорлар ва Дани Карвахаль каби ғолиблик тажрибасига эга ўйинчилар ўртасида мувозанат ўрнатишга ҳаракат қилмоқда.

Комо Гонзало Гарсиа трансфери бўйича музокараларда нархни тушириш учун Реал Мадридга кейинги сотувдан улуш ёки қайта сотиб олиш ҳуқуқини таклиф қилиши кутилмоқда. Италия клуби Чемпионлар лигаси талабларига жавоб берадиган рақобатбардош таркиб шакллантириш йўлида фаол иш олиб бормоқда.

Дани КарвахальРеал МадридКомоСескк ФабрегасЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиМирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиБугун, 10:52Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Бугун, 10:41Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрРодри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрБугун, 09:57Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиТибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...