Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқда

·26·Техно
Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқда

Дунё бўйлаб сунъий интеллект технологияларига бўлган талабнинг кескин ортиши кутилмаган иқтисодий оқибатларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, Apple компанияси раҳбари Tim Cook яқин келажакда iPhone, Мак ва iPad қурилмаларининг нархи қимматлашиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бунга асосий сабаб сифатида хотира чиплари (RAM ва NAND) нархининг глобал миқёсда кўтарилиб бораётгани кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда технология оламида "RAMагеддон" деб аталаётган ҳодиса — хотира чипларига бўлган эҳтиёжнинг таклифдан ўзиб кетиши кузатилмоқда. ВСЖ нашрига берган интервюсида Tim Cook чиплар нархи ўтган йилга нисбатан қарийб тўрт бараварга ошганини таъкидлади. Компания ҳозирча ушбу харажатларни ўз ҳисобидан қоплашга ҳаракат қилаётган бўлса-да, Коок вазиятни "барқарор эмас" деб баҳолади ва нархларнинг ошиши муқаррар эканлигини билдирди.

Харажатлар ва даромад мувозанати

Ҳозирча Apple айнан қайси маҳсулотлар нархи қачон кўтарилишини очиқламаган. Бироқ таҳлилчилар сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган янги iPhone моделлари биринчи бўлиб ушбу ўзгаришга дуч келишини тахмин қилмоқдалар. Финансиал Times нашри экспертларининг фикрича, хотира етказиб бериш занжиридаги муаммолар бевосита смартфонлар таннархига таъсир ўтказади.

ТечИнсигҳтс тадқиқот фирмаси ҳисоб-китобларига кўра, Apple ўзининг анъанавий фойда маржасини сақлаб қолиши учун кейинги iPhone Pro моделининг нархига камида 270 доллар қўшиши керак бўлади. Маълумот учун, ҳозирги iPhone 15 Pro моделининг бошланғич нархи 999 долларни ташкил этади. Агар ушбу башоратлар амалга ошса, фойдаланувчилар янги авлод смартфонлари учун сезиларли даражада кўпроқ ҳақ тўлашларига тўғри келади.

Сунъий интеллектнинг Apple учун қийинчиликлари

Қизиғи шундаки, сунъий интеллект буму ҳозирча Apple учун кутилган даражада катта даромад келтиргани йўқ. Аксинча, компания ўз қурилмаларида сунъий интеллект стратегиясини шакллантиришда босим остида қолмоқда. Жорий йил бошида компания икки йил аввал вада қилинган AI функцияларини ўз вақтида тақдим эта олмагани учун 250 миллион доллар миқдорида жарима тўлашга ҳам мажбур бўлди.

Яқинда бўлиб ўтган WWDC анжумани доирасида Apple ўзининг сунъий интеллект борасидаги режаларини, жумладан Siri овозли ёрдамчисининг тубдан янгиланишини намойиш этди. Аммо бу каби мураккаб алгоритмларни бевосита қурилманинг ўзида қайта ишлаш янада кўпроқ оператив хотира (RAM) талаб қилади. Бу эса ўз навбатида харажатларнинг янада ошишига ва якуний истеъмолчи учун нархларнинг қимматлашишига олиб келадиган айлана занжирни ҳосил қилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, глобал нархларнинг кўтарилиши маҳаллий ритейллардаги нархнавога ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирча истеъмолчиларга кузги тақдимотни кутиш ва нархлар сиёсатидаги расмий ўзгаришларни кузатиш қолмоқда.

AppleiPhoneСунъий IntelлектTim CookТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиUgreen компанияси ихчам ва қувватли ПБ541 ташқи аккумуляторини тақдим этдиБугун, 23:25Whоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиWhоош хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқдиБугун, 22:55Сунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиСунъий интеллект бозорида асосий фойдани технология эгалари эмас, иловалар кўрадиБугун, 21:56SpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиSpaceX директорлар кенгашига таниқли инвестор Роэлоф Бота аъзо бўлдиБугун, 20:58Ерда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиЕрда ҳаёт қачон тугайди: Олимлар биосферанинг ҳалокат муддатини қайта ҳисоблаб чиқдиБугун, 20:55Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди