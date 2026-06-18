Сунъий интеллект сабаб iPhone нархлари сезиларли даражада ошиши кутилмоқда
Дунё бўйлаб сунъий интеллект технологияларига бўлган талабнинг кескин ортиши кутилмаган иқтисодий оқибатларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, Apple компанияси раҳбари Tim Cook яқин келажакда iPhone, Мак ва iPad қурилмаларининг нархи қимматлашиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бунга асосий сабаб сифатида хотира чиплари (RAM ва NAND) нархининг глобал миқёсда кўтарилиб бораётгани кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда технология оламида "RAMагеддон" деб аталаётган ҳодиса — хотира чипларига бўлган эҳтиёжнинг таклифдан ўзиб кетиши кузатилмоқда. ВСЖ нашрига берган интервюсида Tim Cook чиплар нархи ўтган йилга нисбатан қарийб тўрт бараварга ошганини таъкидлади. Компания ҳозирча ушбу харажатларни ўз ҳисобидан қоплашга ҳаракат қилаётган бўлса-да, Коок вазиятни "барқарор эмас" деб баҳолади ва нархларнинг ошиши муқаррар эканлигини билдирди.
Харажатлар ва даромад мувозанатиҲозирча Apple айнан қайси маҳсулотлар нархи қачон кўтарилишини очиқламаган. Бироқ таҳлилчилар сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган янги iPhone моделлари биринчи бўлиб ушбу ўзгаришга дуч келишини тахмин қилмоқдалар. Финансиал Times нашри экспертларининг фикрича, хотира етказиб бериш занжиридаги муаммолар бевосита смартфонлар таннархига таъсир ўтказади.
ТечИнсигҳтс тадқиқот фирмаси ҳисоб-китобларига кўра, Apple ўзининг анъанавий фойда маржасини сақлаб қолиши учун кейинги iPhone Pro моделининг нархига камида 270 доллар қўшиши керак бўлади. Маълумот учун, ҳозирги iPhone 15 Pro моделининг бошланғич нархи 999 долларни ташкил этади. Агар ушбу башоратлар амалга ошса, фойдаланувчилар янги авлод смартфонлари учун сезиларли даражада кўпроқ ҳақ тўлашларига тўғри келади.
Сунъий интеллектнинг Apple учун қийинчиликлариҚизиғи шундаки, сунъий интеллект буму ҳозирча Apple учун кутилган даражада катта даромад келтиргани йўқ. Аксинча, компания ўз қурилмаларида сунъий интеллект стратегиясини шакллантиришда босим остида қолмоқда. Жорий йил бошида компания икки йил аввал вада қилинган AI функцияларини ўз вақтида тақдим эта олмагани учун 250 миллион доллар миқдорида жарима тўлашга ҳам мажбур бўлди.
Яқинда бўлиб ўтган WWDC анжумани доирасида Apple ўзининг сунъий интеллект борасидаги режаларини, жумладан Siri овозли ёрдамчисининг тубдан янгиланишини намойиш этди. Аммо бу каби мураккаб алгоритмларни бевосита қурилманинг ўзида қайта ишлаш янада кўпроқ оператив хотира (RAM) талаб қилади. Бу эса ўз навбатида харажатларнинг янада ошишига ва якуний истеъмолчи учун нархларнинг қимматлашишига олиб келадиган айлана занжирни ҳосил қилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим аҳамиятга эга. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, глобал нархларнинг кўтарилиши маҳаллий ритейллардаги нархнавога ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирча истеъмолчиларга кузги тақдимотни кутиш ва нархлар сиёсатидаги расмий ўзгаришларни кузатиш қолмоқда.
…