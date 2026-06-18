Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солди
АҚШ молия бозорлари ва криптовалюта сектори жиддий босим остида қолмоқда. Чоршанба куни АҚШ фонд бозори пасайиш билан ёпилди, бунга Президент Доналд Трумпнинг Эрон билан боғлиқ меморандум якуний эмаслиги ҳақидаги баёноти сабаб бўлди. Инвесторлар Яқин Шарқдаги вазият нефт етказиб бериш занжирига салбий таъсир кўрсатишидан ва инфляцияни янада кучайтиришидан хавотирда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги расмий келишув жума куни имзоланиши ва 60 кунлик музокаралар даври бошланиши кутилмоқда. Гарчи Доналд Трумп ушбу келишув бозорларни тинчлантириши ва нефт нархини тушириши мумкинлигини айтса-да, унинг Эронни "ўзини яхши тутмаса" бомбардимон қилиш билан таҳдид қилгани вазиятни кескинлаштирди. Ixbt.com маълумотига кўра, Брент нефти сўнгги 100 кундаги энг паст даражага тушган бўлса-да, трейдерлар ёқилғи нархининг пасайиши узоқ давом этишига шубҳа билан қарамоқда.
Fedерал резерв сиёсати ва иқтисодий кўрсаткичларАҚШ Fedерал резерв тизими (Fed) қўмитасининг янги раиси Кевин Варш бошчилигидаги биринчи йиғилиш ҳам инвесторлар диққат марказида бўлди. Фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдириш қарори кутилган бўлса-да, бозор иштирокчилари Варшнинг келгуси режаларини тушунишга ҳаракат қилмоқда. Айни пайтда 5 йиллик давлат облигациялари даромадлилиги 4,16 фоиз даражасида барқарор қолмоқда, бу эса Fed яқин орада фоиз ставкаларини пасайтира олишига ишонч пастлигидан далолат беради.
Чоршанба куни эълон қилинган чакана савдо маълумотлари 2025-йил май ойига нисбатан 6,9 фоиз ўсишни кўрсатди. Бироқ, экспертларнинг фикрича, бу ўсиш истеъмол ҳажми ортганидан эмас, балки ёқилғи ва бошқа товарлар нархи ошганидан далолат беради. Бундай ҳолат истеъмолчиларнинг харид қобилияти пасайиб бораётганини англатади.
Bitcoin ва институционал инвесторлар сусткашлигиТехнологик компанияларга бой Nasdaq-100 индекси ўзининг энг юқори чўққисидан 2 фоизга пастлади. Криптовалюта бозорининг етакчиси Bitcoin эса май ойи ўрталаридан бери 80,000 УСД даражасидан юқорида мустаҳкам ўрнаша олмаяпти. Bitcoin трейдерлари орасидаги скептицизм спот ETF фондларига инвестиция оқими камайгани билан изоҳланмоқда.
Июн ойи бошидан буён АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin ETFларидан 2,1 миллиард УСД миқдорида маблағ олиб чиқиб кетилди. Шунингдек, Coinbase биржасидаги нархларнинг халқаро биржалардаги USDT котировкаларига нисбатан пастлиги институционал инвесторлар томонидан талаб суст эканини кўрсатмоқда. Бу ҳолат крипто бозорида яқин орада кескин ўсиш бўлмаслиги мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Молия бозоридаги умумий салбий кайфият Strategy (СТРК УС) акциялари атрофидаги вазият билан ҳам боғлиқ. Компания ҳар ой 142 миллион УСД миқдорида дивиденд тўлаши керак, бироқ янги акциялар чиқариш бўйича чекловлар мавжуд захираларнинг камайишига ёки акциядорлар улушининг қадрсизланишига олиб келиши мумкин. Бу каби омиллар молия бозорида "нозик муз" устида ҳаракатланиш даври бошланганини кўрсатмоқда.
…