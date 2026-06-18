Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солди

·11·Иқтисодиёт
Криптовалюта ва фонд бозори хавф остида: Доналд Трумп баёноти инвесторларни хавотирга солди

АҚШ молия бозорлари ва криптовалюта сектори жиддий босим остида қолмоқда. Чоршанба куни АҚШ фонд бозори пасайиш билан ёпилди, бунга Президент Доналд Трумпнинг Эрон билан боғлиқ меморандум якуний эмаслиги ҳақидаги баёноти сабаб бўлди. Инвесторлар Яқин Шарқдаги вазият нефт етказиб бериш занжирига салбий таъсир кўрсатишидан ва инфляцияни янада кучайтиришидан хавотирда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги расмий келишув жума куни имзоланиши ва 60 кунлик музокаралар даври бошланиши кутилмоқда. Гарчи Доналд Трумп ушбу келишув бозорларни тинчлантириши ва нефт нархини тушириши мумкинлигини айтса-да, унинг Эронни "ўзини яхши тутмаса" бомбардимон қилиш билан таҳдид қилгани вазиятни кескинлаштирди. Ixbt.com маълумотига кўра, Брент нефти сўнгги 100 кундаги энг паст даражага тушган бўлса-да, трейдерлар ёқилғи нархининг пасайиши узоқ давом этишига шубҳа билан қарамоқда.

Fedерал резерв сиёсати ва иқтисодий кўрсаткичлар

АҚШ Fedерал резерв тизими (Fed) қўмитасининг янги раиси Кевин Варш бошчилигидаги биринчи йиғилиш ҳам инвесторлар диққат марказида бўлди. Фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдириш қарори кутилган бўлса-да, бозор иштирокчилари Варшнинг келгуси режаларини тушунишга ҳаракат қилмоқда. Айни пайтда 5 йиллик давлат облигациялари даромадлилиги 4,16 фоиз даражасида барқарор қолмоқда, бу эса Fed яқин орада фоиз ставкаларини пасайтира олишига ишонч пастлигидан далолат беради.

Чоршанба куни эълон қилинган чакана савдо маълумотлари 2025-йил май ойига нисбатан 6,9 фоиз ўсишни кўрсатди. Бироқ, экспертларнинг фикрича, бу ўсиш истеъмол ҳажми ортганидан эмас, балки ёқилғи ва бошқа товарлар нархи ошганидан далолат беради. Бундай ҳолат истеъмолчиларнинг харид қобилияти пасайиб бораётганини англатади.

Bitcoin ва институционал инвесторлар сусткашлиги

Технологик компанияларга бой Nasdaq-100 индекси ўзининг энг юқори чўққисидан 2 фоизга пастлади. Криптовалюта бозорининг етакчиси Bitcoin эса май ойи ўрталаридан бери 80,000 УСД даражасидан юқорида мустаҳкам ўрнаша олмаяпти. Bitcoin трейдерлари орасидаги скептицизм спот ETF фондларига инвестиция оқими камайгани билан изоҳланмоқда.

Июн ойи бошидан буён АҚШда рўйхатга олинган спот Bitcoin ETFларидан 2,1 миллиард УСД миқдорида маблағ олиб чиқиб кетилди. Шунингдек, Coinbase биржасидаги нархларнинг халқаро биржалардаги USDT котировкаларига нисбатан пастлиги институционал инвесторлар томонидан талаб суст эканини кўрсатмоқда. Бу ҳолат крипто бозорида яқин орада кескин ўсиш бўлмаслиги мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Молия бозоридаги умумий салбий кайфият Strategy (СТРК УС) акциялари атрофидаги вазият билан ҳам боғлиқ. Компания ҳар ой 142 миллион УСД миқдорида дивиденд тўлаши керак, бироқ янги акциялар чиқариш бўйича чекловлар мавжуд захираларнинг камайишига ёки акциядорлар улушининг қадрсизланишига олиб келиши мумкин. Бу каби омиллар молия бозорида "нозик муз" устида ҳаракатланиш даври бошланганини кўрсатмоқда.

BitcoinДоналд ТрумпИқтисодиётКриптовалютаFed
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиАҚШда криптовалюта тарафдори Баррй Мооре Алабама штатидаги сайловда ғалаба қозондиБугун, 20:50Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиBitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиБугун, 20:36Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаBlockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқдаБугун, 20:17Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиFIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиБугун, 19:16АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда