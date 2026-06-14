Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирди

·0·Спорт
Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирди

Ралф Рангникк ўз келажаги борасидаги барча миш-мишларга нуқта қўйиб, Австрия терма жамоаси билан янги шартнома имзолади. Италиянинг Милан клуби томонидан билдирилган жиддий қизиқишга қарамай, тажрибали мутахассис 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан кейин ҳам терма жамоани бошқаришга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Австрия футбол федерацияси (ЁФБ) учун ушбу келашув кутилмаган ва муҳим янгилик бўлди. Янги битимга кўра, Рангникк камида 2027-йил якунига қадар ўз лавозимида қолади. Агар Австрия Евро-2028 турнирига йўлланмани қўлга киритса, шартнома автоматик тарзда мусобақа якунига қадар узайтирилади. Бу қарор Сан Сирода янги лойиҳани бошлашни режалаштирган Милан раҳбарияти учун кутилмаган зарба бўлди.

Манчестер Юнайтед собиқ мураббийи май ойи охирида Вена шаҳрида Милан расмийлари билан учрашган эди. Бироқ, Рангникк А Серияга қайтишдан кўра, терма жамоадаги барқарорликни афзал кўрди. Музокаралар давомида мураббий нафақат маош, балки профессионал иш муҳитини яхшилаш ва махсус техник штаб шакллантириш шартларини ҳам қўйган ва федерация буни қабул қилган.

Рангникк 2022-йилда жамоани қабул қилиб олганидан бери Австрия футболини тубдан ўзгартирди. Евро-2024 турнирида Туркияга мағлуб бўлганига қарамай, унинг статистикаси ҳайратланарли: 45 ўйинда 27 ғалаба ва 8 дуранг. Унинг ҳар бир ўйинда ўртача 1.98 очко тўплаши 1945-йилдан бери Австрия мураббийлари орасидаги энг яхши кўрсаткичдир.

Ҳозирда Австрия терма жамоаси ўз майдонида кетма-кет 14 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмай келмоқда. Бу миллий рекорд ҳисобланади ва жамоанинг Шимолий Америкадаги Жаҳон чемпионати олдидан руҳий ҳолати юқори эканлигидан далолат беради.

Ралф РангниккМиланАвстрияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиМуҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиБугун, 20:51ФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиБугун, 20:46Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБрадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБугун, 20:30Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиМбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиБугун, 20:17Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаАльваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаБугун, 19:58Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиЖаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиБугун, 19:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди