Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айблади

·0·Спорт
Тьерри Анри Криштиану Роналдуни жамоа манфаатидан ўзини устун қўйганликда айблади

Футбол оламининг афсонавий вакилларидан бири Тьерри Анри Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида Конго ДРга қарши ўйинидан сўнг Криштиану Роналдуни кескин танқид остига олди. Хюстондаги "НРГ Стадиум"да кечган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳс португалияликлар учун кутилмаган очко йўқотишига айланди. Анрининг фикрича, жамоанинг ғалаба қозона олмаганига айнан Роналдунинг майдондаги нотўғри ҳаракатлари сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Тьерри Анри Фох Невс телеканалидаги таҳлилий кўрсатувда Криштиану Роналдунинг жамоавий ўйиндан кўра шахсий рекордларига кўпроқ эътибор қаратаётганини таъкидлаган. 41 ёшли ҳужумчи ушбу учрашувда майдонга тушиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг ёши катта майдон ўйинчисига айланган бўлса-да, унинг самарадорлиги мутахассисларда катта шубҳа уйғотмоқда.

Тактик хато ва шахсий манфаат

Анри ўйиннинг иккинчи бўлимидаги аниқ бир вазиятни мисол қилиб келтирди. Унда Жоау Канцело тўп билан ҳаракатланаётган вақтда Роналду бўш ҳудуд очиш ўрнига, Бруно Фернандеснинг йўлига чиқиб қолган. "Энг муҳим нарса шуки, жамоа гол уриши керак, сиз эмас. Роналду гол уришни жуда хоҳлагани учун Бруно Фернандесга етказиб берилиши керак бўлган пас йўлини ёпиб қўйди. Агар у ҳимоячини ўзи билан эргаштириб, жарима майдончаси ичкарисига қараб югурганида, Бруно бўш қолган дарвозани осонликча ишғол қилган бўларди", — дейди франциялик собиқ юлдуз.

Таҳлилларга кўра, Криштиану Роналдунинг майдондаги интуицияси бу сафар унга панд берган. У тўпни ўзи қабул қилиб олишга интилиши натижасида ҳужумнинг мантиқий якунига халақит берган. Анри бу ҳолатни тушунтирар экан, ҳимоячилар учун бундай вазиятда ҳаракат қилиш анча осонлашганини ва Португалия ҳужумининг кескинлиги йўқолганини қўшимча қилди.

Статистик маълумотлар ҳам Анрининг танқидини тасдиқламоқда. Роналду бутун ўйин давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба бера олмади. Бу унинг узоқ йиллик халқаро фаолиятидаги энг ёмон кўрсаткичлардан бири сифатида қайд этилди. Олтинчи бор жаҳон чемпионатида иштирок этиб, рекорд ўрнатишни кўзлаётган ҳужумчининг асабийлашаётгани майдонда ҳам яққол кўзга ташланган.

Жамоадошлар орасидаги тушунмовчилик

Ўйин давомида нафақат экспертлар, балки майдондаги футболчилар ҳам Роналдунинг ҳаракатларидан норози бўлгани сезилган. Хусусан, Бруно Фернандеснинг бир неча бор норози оҳангда қўлларини силтагани ва жамоадошидан бўш ҳудуд яратишни сўрагани камералар объективига тушиб қолган. Анрининг сўзларига кўра, жамоанинг икки етакчиси ўртасидаги бу каби келишмовчиликлар Португалиянинг умумий ўйинига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Португалия терма жамоаси учун ЖЧ-2026 саралаш босқичининг старти кутилганидек кечмади. Конго ДР каби аутсайдер ҳисобланган жамоа билан дуранг ўйналиши, бош мураббий ва етакчи футболчилар зиммасига катта босим юкламоқда. Кейинги баҳсларда Криштиану Роналдунинг асосий таркибдаги ўрни ва унинг жамоавий тактикага қанчалик мослашиши асосий муҳокама мавзуси бўлиб қолиши шубҳасиз.

Криштиану РоналдуПортугалияТьерри АнриФутболЖЧ-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКилиан Мбаппе Франция тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиБугун, 21:35Роналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиРоналдо барча баҳсларга нуқта қўйди: Лионель Месси — тарихдаги энг буюк футболчиБугун, 21:15Гарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаГарри Кейн Гари Линекернинг рекордини янгилади: Англия ва Хорватия ўртасидаги драмаБугун, 21:12Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиРубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчиБугун, 20:33Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди