Астон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Астон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Астон ВиллаМанчестер Сити учрашуви 24 октябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 47. Алиссон, 2. Кэш М., 11. Джексон Н., 35. Жоао Гомес, 8. Камара Б., 3. Линделеф В., 22. Маатсен И., 44. Манзамби Дж., 7. Макгинн Дж. (капитан), 14. Торрес П.

Астон Вилла захирадагилари: 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 10. Буэндия Э., 27. Горецка Л., 53. Хеммингс Г., 39. Маджо Б., 19. Мбайе И., 5. Мингз Т.

Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.

Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 5. Андерсон Э., 10. Шерки Р., 3. Диаш Р. (капитан), 11. Доку Ж., 17. Фернандес Э., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Ж., 9. Холанд Э., 45. Хусанов А., 7. Ндиайе И.

Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 32. Буадди А., 47. Фоден Ф., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 56. Макаду Р., 33. О'Рейли Н., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.

Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.

Астон ВиллаМанчестер СитиАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?22 октябр 22:41Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнНьюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:17Манчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Ипсвич: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:53«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди10 октябр 11:10Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?7 октябр 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди