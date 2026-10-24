Астон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Астон Вилла — Манчестер Сити учрашуви 24 октябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 47. Алиссон, 2. Кэш М., 11. Джексон Н., 35. Жоао Гомес, 8. Камара Б., 3. Линделеф В., 22. Маатсен И., 44. Манзамби Дж., 7. Макгинн Дж. (капитан), 14. Торрес П.
Астон Вилла захирадагилари: 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 10. Буэндия Э., 27. Горецка Л., 53. Хеммингс Г., 39. Маджо Б., 19. Мбайе И., 5. Мингз Т.
Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 5. Андерсон Э., 10. Шерки Р., 3. Диаш Р. (капитан), 11. Доку Ж., 17. Фернандес Э., 6. Гехи М., 24. Гвардиол Ж., 9. Холанд Э., 45. Хусанов А., 7. Ндиайе И.
Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 32. Буадди А., 47. Фоден Ф., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 56. Макаду Р., 33. О'Рейли Н., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
Изоҳлар 0
…