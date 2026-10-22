Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 8-тури доирасида «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска «Астон Вилла» жамоасининг тўпсиз ўйиндаги юқори шиддати ва босимидан хавотирда эканлигини билдирди.
- Мареска рақиб устози Унаи Эмерининг тактик ёндашувини юқори баҳолаб, бирмингемликларга қарши ўйин жуда оғир кечишини таъкидлади.
- Мазкур марказий беллашув 24 октябр, шанба куни Тошкент вақти билан соат 16:30 да бошланади.
Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида турнир жадвалининг юқори қисми учун курашаётган икки даъвогар — «Астон Вилла» ҳамда «Манчестер Сити» жамоалари ўзаро тўқнаш келади.
Ушбу муҳим учрашув олдидан «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска матбуот анжуманида рақиб устози Унаи Эмерининг фаолияти ва бирмингемликларнинг ўйин фалсафасига юқори баҳо берди. Маресканинг фикрларини City Xtra нашри чоп этди.
«У ишлаган барча жамоаларда ўзини кўрсатган»: Маресканинг Эмери ҳақидаги эътирофи
Энцо Мареска испаниялик мутахассиснинг тажрибаси ва тактик ёндашувини алоҳида қайд этди:
Ҳурмат ва эътироф: «Мен Унаи Эмерини жуда қаттиқ ҳурмат қиламан. У қаерда ва қайси жамоада ишлаган бўлмасин, ўзининг юқори савиясини ҳар доим аъло даражада намоён эта олган. У шубҳасиз фантастик мураббий;
Ўйин услубидаги аниқлик: Унинг қўл остида жуда яхши шаклланган жамоа бор. Бу жамоани майдондаги ўзига хос ўйин услуби орқали осонгина таниб олиш мумкин. Улар нимага интилаётгани ва қандай мақсад сари ҳаракат қилаётгани яққол кўриниб турибди».
«Астон Вилла»нинг энг хавфли жиҳати нимада?
«Манчестер Сити» устози рақибнинг майдондаги энг катта устунлигига эътибор қаратиб, ўз футболчиларини эҳтиёткорликка чақирди:
Тўпсиз ҳаракат ва юқори шиддат: «“Астон Вилла” айниқса тўпсиз ўйинда жуда юқори темп, босим ва шиддат билан ҳаракат қилади;
Оғир синов: Шу сабабли, ишончим комилки, бу беллашувда “Манчестер Сити”ни жуда мураккаб ва оғир 90 дақиқалик кутмоқда», — дея таъкидлади италиялик мутахассис.
Ўйин қачон ва қайси вақтда бошланади?
АПЛнинг 8-туридан ўрин олган марказий беллашув тафсилотлари:
Сана: 24 октябрь, шанба куни;
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 16:30 да старт олади.
Икки кучли тактик мураббий — Энцо Мареска ва Унаи Эмери ўртасидаги тўқнашув Англия чемпионатининг ушбу ҳафтадаги бош воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…