Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?

·42·Спорт
Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 8-тури доирасида «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска «Астон Вилла» жамоасининг тўпсиз ўйиндаги юқори шиддати ва босимидан хавотирда эканлигини билдирди.
  • Мареска рақиб устози Унаи Эмерининг тактик ёндашувини юқори баҳолаб, бирмингемликларга қарши ўйин жуда оғир кечишини таъкидлади.
  • Мазкур марказий беллашув 24 октябр, шанба куни Тошкент вақти билан соат 16:30 да бошланади.

Англия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида турнир жадвалининг юқори қисми учун курашаётган икки даъвогар — «Астон Вилла» ҳамда «Манчестер Сити» жамоалари ўзаро тўқнаш келади.

Ушбу муҳим учрашув олдидан «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска матбуот анжуманида рақиб устози Унаи Эмерининг фаолияти ва бирмингемликларнинг ўйин фалсафасига юқори баҳо берди. Маресканинг фикрларини City Xtra нашри чоп этди.

«У ишлаган барча жамоаларда ўзини кўрсатган»: Маресканинг Эмери ҳақидаги эътирофи

Энцо Мареска испаниялик мутахассиснинг тажрибаси ва тактик ёндашувини алоҳида қайд этди:

  • Ҳурмат ва эътироф: «Мен Унаи Эмерини жуда қаттиқ ҳурмат қиламан. У қаерда ва қайси жамоада ишлаган бўлмасин, ўзининг юқори савиясини ҳар доим аъло даражада намоён эта олган. У шубҳасиз фантастик мураббий;

  • Ўйин услубидаги аниқлик: Унинг қўл остида жуда яхши шаклланган жамоа бор. Бу жамоани майдондаги ўзига хос ўйин услуби орқали осонгина таниб олиш мумкин. Улар нимага интилаётгани ва қандай мақсад сари ҳаракат қилаётгани яққол кўриниб турибди».

«Астон Вилла»нинг энг хавфли жиҳати нимада?

«Манчестер Сити» устози рақибнинг майдондаги энг катта устунлигига эътибор қаратиб, ўз футболчиларини эҳтиёткорликка чақирди:

  • Тўпсиз ҳаракат ва юқори шиддат: «“Астон Вилла” айниқса тўпсиз ўйинда жуда юқори темп, босим ва шиддат билан ҳаракат қилади;

  • Оғир синов: Шу сабабли, ишончим комилки, бу беллашувда “Манчестер Сити”ни жуда мураккаб ва оғир 90 дақиқалик кутмоқда», — дея таъкидлади италиялик мутахассис.

Ўйин қачон ва қайси вақтда бошланади?

АПЛнинг 8-туридан ўрин олган марказий беллашув тафсилотлари:

  • Сана: 24 октябрь, шанба куни;

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 16:30 да старт олади.

Икки кучли тактик мураббий — Энцо Мареска ва Унаи Эмери ўртасидаги тўқнашув Англия чемпионатининг ушбу ҳафтадаги бош воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Англия Премьер-лигасиАстон ВиллаМанчестер СитиЭнцо Мареска
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикасиҲусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикаси20 октябр 07:04Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:067 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этди7 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этди18 октябр 09:10Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди17 октябр 15:46Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди16 октябр 10:20Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКаррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди15 октябр 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди