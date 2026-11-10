Ла Лига ғолиби башорат қилинди: “Барселона” ва “Реал”нинг чемпионлик имкониятлари қандай?
Испания Ла Лигасида 12-тур учрашувлари ортда қолгач, нуфузли статистик портал — Opta суперкомпьютери минглаб симуляциялар асосида жорий мавсум якуни бўйича чемпионлик пойгаси эҳтимолларини қайта ҳисоблаб чиқди.
Сунъий интеллект алгоритмларига кўра, айни пайтда турнир жадвалида пешқадамлик қилаётган Каталониянинг «Барселона» клуби бош совринни қўлга киритиш учун энг асосий даъвогар сифатида қолмоқда. Мадриднинг амалдаги чемпиони «Реал» эса асосий таъқибчи ролида бўлиб, уларнинг имконияти каталонияликларникидан икки баробар кам баҳоланди.
Очколар ва чемпионлик эҳтимоли: Opta таҳлили
Суперкомпьютер ҳар бир жамоанинг тақвими, ўйин динамикаси, ҳужум ва мудофаа самарадорлигини инобатга олган ҳолда совриндорлар триоси имкониятларини қуйидагича тақсимлади:
«Барселона» — 64,3 фоиз: Ханси Флик шогирдлари 12 та учрашувда 33 очко жамғариб, жадвал чўққисини ишончли тарзда эгаллаб турибди. Клубнинг барқарор ўйини суперкомпьютер томонидан мавсум чемпионлиги учун 64,3 фоизлик эҳтимол билан баҳоланди;
«Реал Мадрид» — 31,6 фоиз: 30 очко билан иккинчи ўринда бораётган ва пешқадамдан бор-йўғи уч очко ортда қолаётган «қироллик клуби»нинг олтин медалларни сақлаб қолиш имконияти 31,6 фоизни ташкил этди;
«Атлетико Мадрид» — 3,8 фоиз: 28 очко тўплаб, кучли учликни якунлаб турган Диего Симеоне жамоасининг пойгада кутилмаган сакраш ясаб чемпион бўлиш эҳтимоли бор-йўғи 3,8 фоизга баҳоланди. Бошқа барча клубларнинг чемпионлик имконияти эса 1 фоиздан ҳам паст.
Ла Лига 12-туридан сўнг пешқадамлар ҳолати ва Opta башорати
Ўрин
Жамоа
Очколар сони (12-тур)
Чемпионлик эҳтимоли (Opta)
13-турдаги навбатдаги рақиб
1
«Барселона»
33 очко
64,3% (Асосий фаворит)
«Вильярреал»
2
«Реал Мадрид»
30 очко
31,6%
«Сельта»
3
«Атлетико Мадрид»
28 очко
3,8%
Навбатдаги тур баҳси
13-турдаги муҳим синовлар
Чемпионлик пойгасидаги навбатдаги кескин бурилишлар 13-тур баҳсларида юз бериши мумкин. Ушбу турда:
«Барселона» кучли ва ноқулай рақиб саналган «Вильярреал»га қарши майдонга тушади;
«Реал Мадрид» эса очко йўқотишга ҳаққи бўлмаган ҳолда «Сельта» клуби билан куч синашади.
Бу учрашувлар натижаси турнир жадвалидаги 3 очколик фарқни янада қисқартириши ёки каталонияликларнинг яккапешқадамлигини мустаҳкамлаши мумкин.
Изоҳлар 0
…