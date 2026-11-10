Ла Лига ғолиби башорат қилинди: “Барселона” ва “Реал”нинг чемпионлик имкониятлари қандай?

·15·Спорт
Ла Лига ғолиби башорат қилинди: “Барселона” ва “Реал”нинг чемпионлик имкониятлари қандай?

Испания Ла Лигасида 12-тур учрашувлари ортда қолгач, нуфузли статистик портал — Opta суперкомпьютери минглаб симуляциялар асосида жорий мавсум якуни бўйича чемпионлик пойгаси эҳтимолларини қайта ҳисоблаб чиқди.

Сунъий интеллект алгоритмларига кўра, айни пайтда турнир жадвалида пешқадамлик қилаётган Каталониянинг «Барселона» клуби бош совринни қўлга киритиш учун энг асосий даъвогар сифатида қолмоқда. Мадриднинг амалдаги чемпиони «Реал» эса асосий таъқибчи ролида бўлиб, уларнинг имконияти каталонияликларникидан икки баробар кам баҳоланди.

Очколар ва чемпионлик эҳтимоли: Opta таҳлили

Суперкомпьютер ҳар бир жамоанинг тақвими, ўйин динамикаси, ҳужум ва мудофаа самарадорлигини инобатга олган ҳолда совриндорлар триоси имкониятларини қуйидагича тақсимлади:

  • «Барселона» — 64,3 фоиз: Ханси Флик шогирдлари 12 та учрашувда 33 очко жамғариб, жадвал чўққисини ишончли тарзда эгаллаб турибди. Клубнинг барқарор ўйини суперкомпьютер томонидан мавсум чемпионлиги учун 64,3 фоизлик эҳтимол билан баҳоланди;

  • «Реал Мадрид» — 31,6 фоиз: 30 очко билан иккинчи ўринда бораётган ва пешқадамдан бор-йўғи уч очко ортда қолаётган «қироллик клуби»нинг олтин медалларни сақлаб қолиш имконияти 31,6 фоизни ташкил этди;

  • «Атлетико Мадрид» — 3,8 фоиз: 28 очко тўплаб, кучли учликни якунлаб турган Диего Симеоне жамоасининг пойгада кутилмаган сакраш ясаб чемпион бўлиш эҳтимоли бор-йўғи 3,8 фоизга баҳоланди. Бошқа барча клубларнинг чемпионлик имконияти эса 1 фоиздан ҳам паст.

Ла Лига 12-туридан сўнг пешқадамлар ҳолати ва Opta башорати

Ўрин

Жамоа

Очколар сони (12-тур)

Чемпионлик эҳтимоли (Opta)

13-турдаги навбатдаги рақиб

1

«Барселона»

33 очко

64,3% (Асосий фаворит)

«Вильярреал»

2

«Реал Мадрид»

30 очко

31,6%

«Сельта»

3

«Атлетико Мадрид»

28 очко

3,8%

Навбатдаги тур баҳси

13-турдаги муҳим синовлар

Чемпионлик пойгасидаги навбатдаги кескин бурилишлар 13-тур баҳсларида юз бериши мумкин. Ушбу турда:

  • «Барселона» кучли ва ноқулай рақиб саналган «Вильярреал»га қарши майдонга тушади;

  • «Реал Мадрид» эса очко йўқотишга ҳаққи бўлмаган ҳолда «Сельта» клуби билан куч синашади.

Бу учрашувлар натижаси турнир жадвалидаги 3 очколик фарқни янада қисқартириши ёки каталонияликларнинг яккапешқадамлигини мустаҳкамлаши мумкин.

Ла ЛигаБарселонаРеал МадридOpta
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олдиРоналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди26 октябр 22:07“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?“10 дан 10 баҳо бераман”: Флик “Барселона”нинг чемпионлик сари юриши ҳақида нима деди?Кеча 19:30“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида27 октябр 14:21Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтдиСерияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди26 октябр 13:49“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади“Эль-класико”да интрига қайтди: Моуринью “Барселона”ни қандай таслим этганини очиқлади26 октябр 13:47«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?25 октябр 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?