Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ливерпуль — Брайтон учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 18. Гакпо К., 38. Гравенберх Р., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 4. ван Дейк В., 7. Виртц Ф.

Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.

Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 21. Боскальи О., 29. Де Кёйпер М., 5. Данк Л. (капитан), 25. Гомес Д., 13. Гросс П., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас К., 44. Вушкович Л.

Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.