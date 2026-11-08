АПЛда кутилмаган бурилиш: “Брайтон” “Сити”ни ортда қолдирди, “Ливерпуль” эса 4-ўринда

·55·Спорт
АПЛда кутилмаган бурилиш: “Брайтон” “Сити”ни ортда қолдирди, “Ливерпуль” эса 4-ўринда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 10-турида «Брайтон»
  • «Брентфорд» устидан ғалаба қозониб, «Манчестер Сити»ни ортда қолдирган ҳолда турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди.
  • «Ливерпул» эса сафарда «Кристал Пелас»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликдан жой олди.
  • Мерсисайдликлар сафидаги голларга Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц ва Александр Исак муаллифлик қилишди. Мазкур натижалардан сўнг «Арсенал» 27 очко билан мусобақа жадвалида яккапешқадамликни сақлаб қолди.

Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида бир қатор марказий ва кутилмаган натижаларга бой учрашувлар якунланди.

Турнинг энг катта сенсациясини қайд этаётган «Брайтон» ўз майдонида «Брентфорд»ни мағлуб этиб, турнир жадвалида инқирозга юз тутган «Манчестер Сити»ни ортда қолдирди ва 2-ўринга кўтарилди. Шу билан бирга, Лондонга сафар қилган «Ливерпуль» аутсайдер «Кристал Пэлас» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришиб, кучли тўртликдан жой олди.

«Селхёрст Парк»даги ғалаба: Мак Аллистер, Виртц ва Исакнинг голлари

«Ливерпуль» сафарда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлида ушлаб, муҳим уч очкони расмийлаштирди:

  • Ҳисобнинг очилиши: 40-дақиқада Алексис Мак Аллистер аниқ зарба билан мерсисайдликларни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • Янги юлдузларнинг маҳорати: Иккинчи бўлимда Флориан Виртц 54-дақиқада ҳисобни оширган бўлса, 89-дақиқада Александр Исак рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳсга нуқта қўйди — 0:3;

  • Сўнгги дақиқадаги пеналти: Мезбонлар фақатгина ҳакам қўшиб берган 90+5-дақиқада Эдди Нкетиа томонидан амалга оширилган пеналти эвазига ҳисобдаги фарқни бироз қисқартиришга муваффақ бўлди, холос — 1:3.

10-турнинг барча қайдномалари ва натижалари

  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:3

    Голлар: Нкетиа (90+5, пен.) — Мак Аллистер (40), Виртц (54), Исак (89).

    «Кристал Пэлас»: Ҳендерсон, Ричардс, Дисаси, Лерма, Мингеса (Ҳалайли, 88), Уортон, Тимбер (Осорио, 60), Митчелл, Камада, Пино (Макнил, 82), Ларсен (Нкетиа, 72).

    «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Гомес, 90+1), Жаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи (Ниони, 69), Мак Аллистер, Виртц, Гакпо (Нгумоа, 76), Барколя (Муноз, 69), Исак (Кумас, 90+1).

    Огоҳлантиришлар: Араухо (24), Барколя (59), Пино (72), Муноз (82), Лерма (83), Мак Аллистер (83).

  • «Брайтон» — «Брентфорд» 2:0

    Голлар: Гомес (15), Гросс (42, пен.).

    Четлатиш: Тиаго (23, «Брентфорд»).

    («Брайтон» дастлабки бўлимдаёқ ғалабани нақд қилиб, рақибнинг 23-дақиқада 10 киши бўлиб қолишидан унумли фойдаланди).

  • «Ипсвич» — «Борнмут» 1:2

    Голлар: Кларк (73, пен.) — Эванилсон (5), Дэвис (46, авт.).

    («Борнмут» тезкор гол ва иккинчи бўлим бошидаги автогол эвазига сафарда қийин ғалабага эришди).

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу натижалардан сўнг мусобақа жадвалининг юқори қисмида жиддий силжишлар юз берди:

Ўрин

Жамоа

Ўйин

Очко

Ҳолат / Ўзгариш

1

«Арсенал»

10

27

Яккапешқадам

2

«Брайтон»

10

22

«Сити»ни ортда қолдириб, 2-ўринга чиқди

3

«Манчестер Сити»

10

21

3-мағлубиятдан сўнг 3-поғонага тушди

4

«Ливерпуль»

10

18

Ғалаба эвазига кучли тўртликда

7

«Борнмут»

10

15

Сафардаги ғалаба билан 7-ўринда

8

«Брентфорд»

10

14

Мағлубиятдан кейин 8-ўринда қолди

14

«Ипсвич»

10

11

Қуйи поғоналарда хавф остида

20

«Кристал Пэлас»

10

7

Мусобақа аутсайдери бўлиб қолмоқда

Англия Премьер-лигасиЛиверпульБрайтонАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:46АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучдиАПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди25 октябр 21:28Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:57Брайтон — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:52Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?2 ноябр 12:17Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этдиАртета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этди1 ноябр 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди