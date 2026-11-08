АПЛда кутилмаган бурилиш: “Брайтон” “Сити”ни ортда қолдирди, “Ливерпуль” эса 4-ўринда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 10-турида «Брайтон»
- «Брентфорд» устидан ғалаба қозониб, «Манчестер Сити»ни ортда қолдирган ҳолда турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди.
- «Ливерпул» эса сафарда «Кристал Пелас»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликдан жой олди.
- Мерсисайдликлар сафидаги голларга Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц ва Александр Исак муаллифлик қилишди. Мазкур натижалардан сўнг «Арсенал» 27 очко билан мусобақа жадвалида яккапешқадамликни сақлаб қолди.
Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида бир қатор марказий ва кутилмаган натижаларга бой учрашувлар якунланди.
Турнинг энг катта сенсациясини қайд этаётган «Брайтон» ўз майдонида «Брентфорд»ни мағлуб этиб, турнир жадвалида инқирозга юз тутган «Манчестер Сити»ни ортда қолдирди ва 2-ўринга кўтарилди. Шу билан бирга, Лондонга сафар қилган «Ливерпуль» аутсайдер «Кристал Пэлас» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришиб, кучли тўртликдан жой олди.
«Селхёрст Парк»даги ғалаба: Мак Аллистер, Виртц ва Исакнинг голлари
«Ливерпуль» сафарда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлида ушлаб, муҳим уч очкони расмийлаштирди:
Ҳисобнинг очилиши: 40-дақиқада Алексис Мак Аллистер аниқ зарба билан мерсисайдликларни олдинга олиб чиқди — 0:1;
Янги юлдузларнинг маҳорати: Иккинчи бўлимда Флориан Виртц 54-дақиқада ҳисобни оширган бўлса, 89-дақиқада Александр Исак рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳсга нуқта қўйди — 0:3;
Сўнгги дақиқадаги пеналти: Мезбонлар фақатгина ҳакам қўшиб берган 90+5-дақиқада Эдди Нкетиа томонидан амалга оширилган пеналти эвазига ҳисобдаги фарқни бироз қисқартиришга муваффақ бўлди, холос — 1:3.
10-турнинг барча қайдномалари ва натижалари
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:3
Голлар: Нкетиа (90+5, пен.) — Мак Аллистер (40), Виртц (54), Исак (89).
«Кристал Пэлас»: Ҳендерсон, Ричардс, Дисаси, Лерма, Мингеса (Ҳалайли, 88), Уортон, Тимбер (Осорио, 60), Митчелл, Камада, Пино (Макнил, 82), Ларсен (Нкетиа, 72).
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Гомес, 90+1), Жаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи (Ниони, 69), Мак Аллистер, Виртц, Гакпо (Нгумоа, 76), Барколя (Муноз, 69), Исак (Кумас, 90+1).
Огоҳлантиришлар: Араухо (24), Барколя (59), Пино (72), Муноз (82), Лерма (83), Мак Аллистер (83).
«Брайтон» — «Брентфорд» 2:0
Голлар: Гомес (15), Гросс (42, пен.).
Четлатиш: Тиаго (23, «Брентфорд»).
(«Брайтон» дастлабки бўлимдаёқ ғалабани нақд қилиб, рақибнинг 23-дақиқада 10 киши бўлиб қолишидан унумли фойдаланди).
«Ипсвич» — «Борнмут» 1:2
Голлар: Кларк (73, пен.) — Эванилсон (5), Дэвис (46, авт.).
(«Борнмут» тезкор гол ва иккинчи бўлим бошидаги автогол эвазига сафарда қийин ғалабага эришди).
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу натижалардан сўнг мусобақа жадвалининг юқори қисмида жиддий силжишлар юз берди:
Ўрин
Жамоа
Ўйин
Очко
Ҳолат / Ўзгариш
1
«Арсенал»
10
27
Яккапешқадам
2
«Брайтон»
10
22
«Сити»ни ортда қолдириб, 2-ўринга чиқди
3
«Манчестер Сити»
10
21
3-мағлубиятдан сўнг 3-поғонага тушди
4
«Ливерпуль»
10
18
Ғалаба эвазига кучли тўртликда
7
«Борнмут»
10
15
Сафардаги ғалаба билан 7-ўринда
8
«Брентфорд»
10
14
Мағлубиятдан кейин 8-ўринда қолди
14
«Ипсвич»
10
11
Қуйи поғоналарда хавф остида
20
«Кристал Пэлас»
10
7
Мусобақа аутсайдери бўлиб қолмоқда
Изоҳлар 0
…