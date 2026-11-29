Англия Премьер-лигаси доирасидаги Эвертон — Ливерпуль учрашуви 29 ноябр, 17:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Эвертон бошланғич таркиби: 1. Пикфорд Ж. (капитан), 11. Барри Т., 4. Брантуэйт Ж., 8. Дьюсбери-Ҳолл К., 20. Диблинг Т., 37. Гарнер Ж., 10. Грилиш Ж., 30. Ҳакни Ҳ., 5. Кин М., 16. Миколенко В., 15. О'Брайен Ж.

Эвертон захирадагилари: 24. Алькарас К., 45. Армстронг Ҳ., 19. Жорж Т., 58. Грэм Б., 22. Жонсон Б., 31. Кинг Т., 2. Мейтленд-Найлз А., 34. Рёл М., 12. Трэверс М.

Эвертон бош мураббийи: Мойес Д.

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Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 29. Баркола Б., 30. Фримпонг Ж., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 73. Нгумоха Р., 8. Собослаи Д., 4. ван Дейк В. (капитан), 7. Виртц Ф.

Ливерпуль захирадагилари: 33. Араухо Р., 14. Кьеза Ф., 2. Гомес Дж., 67. Кумас Л., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 23. Муньос В., 42. Ньони Т., 21. Цимикас К.

Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.