Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матн

·61·Спорт
Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Манчестер Сити — Брайтон учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 24. Гвардиол Ж., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 7. Ндиайе И., 17. Фернандес Э., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.

Манчестер Сити захирадагилари: 37. Аллан Элиас, 10. Шерки Р., 47. Фоден Ф., 6. Гехи М., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 33. О'Рейли Н., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.

Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.

Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 44. Вушкович Л., 5. Данк Л. (капитан), 21. Боскальи О., 13. Гросс П., 14. Андрес К., 25. Гомес Д., 26. Аяри Я., 29. Де Кёйпер М., 19. Костулас К.

Брайтон захирадагилари: 3. Ҳаджам Ж., 8. Хиншелвуд Дж., 11. Минте Я., 33. О'Райли М., 10. Руттер Г., 23. Стил Дж., 30. Свобода М., 27. Виффер М., 35. Ялкуйе М.

Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
4
Абдуқодир Ҳусанов (Манчестер Сити) жамоадошларини излаб жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишга муваффақ бўлишди.
3
Диего Гомес (Брайтон) томонидан қўпол ўйин. Ҳакам фол қайд этиб, ҳуштак чалди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
20:01
Ўйинчилар майдонда ва ўйинни Брайтон бошлаб беради.
20:00
Бугунги ўйинни бошқариб бориш Крейг Поусонга ишониб топширилди.
20:00
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
20:00
Ассалому алайкум ва хуш келибсиз, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
Манчестер СитиБрайтонАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Брайтон: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:46Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаБугун 19:50Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?29 октябр 08:39Абдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлилиАбдуқодир Ҳусановга неча балл берилди? “Манчестер Сити” — “Брайтон” учрашуви таҳлили29 октябр 08:25Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди29 октябр 07:51Брайтон — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози