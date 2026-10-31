Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Манчестер Сити — Брайтон учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 24. Гвардиол Ж., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 7. Ндиайе И., 17. Фернандес Э., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.
Манчестер Сити захирадагилари: 37. Аллан Элиас, 10. Шерки Р., 47. Фоден Ф., 6. Гехи М., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 33. О'Рейли Н., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 44. Вушкович Л., 5. Данк Л. (капитан), 21. Боскальи О., 13. Гросс П., 14. Андрес К., 25. Гомес Д., 26. Аяри Я., 29. Де Кёйпер М., 19. Костулас К.
Брайтон захирадагилари: 3. Ҳаджам Ж., 8. Хиншелвуд Дж., 11. Минте Я., 33. О'Райли М., 10. Руттер Г., 23. Стил Дж., 30. Свобода М., 27. Виффер М., 35. Ялкуйе М.
Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.
Изоҳлар 0
…