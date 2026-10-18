Брайтон — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн

·13·Спорт
Брайтон — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги БрайтонКристал Пэлас учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 21. Боскальи О., 29. Де Кёйпер М., 5. Данк Л. (капитан), 25. Гомес Д., 13. Гросс П., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас К., 44. Вушкович Л.

Брайтон захирадагилари: 20. Коштинья, 3. Ҳаджам Ж., 8. Хиншелвуд Дж., 33. О'Райли М., 15. Осман И., 10. Руттер Г., 23. Стил Дж., 30. Свобода М., 35. Ялкуйе М.

Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.

Кристал Пэлас бошланғич таркиби: 44. Бенитес В., 21. Аханор Х., 6. Канво Ж., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 22. Ларсен Й., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 23. Тимбер К., 20. Уортон А. (капитан).

Кристал Пэлас захирадагилари: 19. Хьюз У., 8. Лерма Ж., 14. Матета Ж., 31. Мэттьюс Р., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 7. Сарр И.

Кристал Пэлас бош мураббийи: Сейдж П.

БрайтонКристал ПэласАнглия Премьер-лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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