Почеттино «Энфилд»га ғалаба учун боради: «Манчестер Юнайтед»ни қандай синов кутмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед»нинг янги бош мураббийи Маурицио Почеттино жамоа билан илк расмий учрашувини 22 ноябр куни «Энфилд»да «Ливерпул»га қарши ўтказади.
- Аргентиналик мутахассис турнир жадвалида 18-ўринда бораётган жамоасидан ҳимояланишни эмас, балки рақибдан чўчимай ғалаба учун курашишни талаб қилмоқда.
«Манчестер Юнайтед»нинг янги бош мураббийи Маурицио Почеттино жамоа билан илк учрашувиниёқ Англия футболидаги энг кескин рақобатлардан бири — «Ливерпуль»га қарши баҳсда ўтказади. Манчестерликлар Премьер-лига турнир жадвалининг қуйи қисмида қолиб кетган бир пайтда аргентиналик мутахассис «Энфилд»га ғалаба қозониш ниятида йўл олишини билдирди.
Почеттино футболчиларидан рақиб номидан чўчимасликни, ташаббусни ўз қўлига олишни ва «Манчестер Юнайтед»нинг тарихий мақомига муносиб ўйин кўрсатишни талаб қилмоқда. Бироқ унинг олдидаги вазифа осон эмас: янги мураббий жамоани бошқаришга энди киришган, илк синов эса сафардаги принципиал рақибга қарши кечади.
Почеттино «Энфилд»да нимани мақсад қилган?
Маурицио Почеттино «Ливерпуль»га қарши учрашув олдидан ўз қарашларини очиқ баён қилди. Унинг таъкидлашича, «Манчестер Юнайтед» бу сафар фақат ҳимояланиш ёки мағлубиятдан қочиш учун эмас, балки ғалаба учун курашиш мақсадида майдонга тушади.
«Биз «Энфилд»га ғалаба қозониш, жасорат билан ўйнаш ва «Манчестер Юнайтед» эканимизни кўрсатиш ниятида йўл оламиз. Қатъият билан ҳаракат қилишимиз, ташаббусни ўз қўлимизга олишимиз, ҳеч нарсадан қўрқмаслигимиз ва «Ливерпуль» каби кучли жамоага муносиб қаршилик кўрсатишимиз керак», — деди аргентиналик мутахассис.
Почеттинонинг бу гаплари унинг янги жамоасидан қандай ўйин талаб қилаётганини кўрсатади. У футболчиларнинг фақат натижа учун эмас, балки майдондаги жасорати, фаоллиги ва жамоавий ҳаракати учун ҳам масъулият ҳис қилишини истамоқда.
«Манчестер Юнайтед» учун вазият жиддий
«Қизил иблислар» мавсумни муваффақиятсиз бошлади. Жамоа Англия Премьер-лигасида 8 очко билан 18-ўринда бормоқда. Бундай натижа клубнинг мақоми ва мухлислар кутган даражасига мутлақо мос келмайди.
Шу сабабли Почеттинонинг тайинланиши жамоа учун янги босқич бошланишини англатади. Ундан қисқа вақт ичида футболчиларнинг руҳий ҳолатини яхшилаш, жамоавий ўйинни шакллантириш ва натижаларни ўзгартириш кутилмоқда.
Аргентиналик мутахассис эса вазиятни бир кунда ўзгартириш мумкин эмаслигини англаётганини билдирган. У жамоани босқичма-босқич ривожлантириш, футболчиларнинг салоҳиятини очиш ва ғалабага бўлган ишончни қайтаришни мақсад қилган.
«Ливерпуль»га қарши илк синов қачон?
«Ливерпуль» ва «Манчестер Юнайтед» ўртасидаги баҳс 22 ноябрь, якшанба куни «Энфилд» стадионида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:30 да бошланади.
Бу баҳс Почеттино учун «Манчестер Юнайтед» бош мураббийи сифатидаги илк расмий учрашув бўлади. Демак, у янги жамоасидаги фаолиятиниёқ катта эътибор марказидаги дербида бошлайди.
«Ливерпуль» турнир жадвалида тўртинчи ўринни эгаллаб турибди ва 18 очко жамғарган. Шу боис жадвалдаги ўринлар, жамоаларнинг мавсум давомидаги натижалари ва майдон эгалари омили «Манчестер Юнайтед» учун синовни янада қийинлаштиради.
Почеттино ваъдасини амалга ошира оладими?
Янги мураббийнинг дадил баёноти мухлисларда умид уйғотиши мумкин. Аммо «Манчестер Юнайтед» учун энди гаплардан кўра майдондаги натижа муҳимроқ. Почеттино футболчиларни қисқа вақт ичида бир мақсад атрофида бирлаштира оладими, жамоа «Энфилд»да унинг талабларига жавоб бера оладими — бу саволларга 22 ноябрь куни жавоб топилади.
Бир нарса аниқ: Почеттино янги клубидаги фаолиятини эҳтиёткорлик билан эмас, катта мақсад билан бошламоқчи. «Энфилд»даги илк учрашув эса унинг режалари қанчалик тез амалга оша бошлашини кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…