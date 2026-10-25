Манчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Манчестер Юнайтед — Борнмут учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 20. Балеба К., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 26. Хевен А., 5. Магуайр Г. (капитан), 19. Мбемо Б., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 15. Йоро Л.

Манчестер Юнайтед захирадагилари: 10. Кунья М., 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 8. Фернандеш Б., 39. Флетчер Т., 31. Лейси С., 6. Мартинес Ли., 3. Мазрауи Н., 11. Зиркзее Ж.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Каррик М.

Борнмут бошланғич таркиби: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 4. Кук Л., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Борнмут захирадагилари: 7. Брукс Д., 10. Кристи Р., 18. Диаките Б., 20. Ди Грегорио М., 11. Гэннон-Доак Б., 22. Крупи Э. Ж., 30. Родригес А., 6. Солер Х.

Борнмут бош мураббийи: Роуз М.