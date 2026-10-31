Борнмут — Лидс: таркиблар ва жонли матн

·35·Спорт
Борнмут — Лидс: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Борнмут — Лидс учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Борнмут бошланғич таркиби: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Борнмут захирадагилари: 21. Адли А., 7. Брукс Д., 4. Кук Л., 18. Диаките Б., 20. Ди Грегорио М., 11. Гэннон-Доак Б., 22. Крупи Э. Ж., 30. Родригес А., 6. Солер Х.

Борнмут бош мураббийи: Роуз М.

Лидс бошланғич таркиби: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду Э., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 7. Жеймс Д., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Ҳ.

Лидс захирадагилари: 11. Ааронсон Б., 23. Баҳоя Ж., 26. Бард М., 15. Бийол Ж., 44. Груев И., 8. Лонгстафф С., 14. Нмеча Л., 18. Стах А., 16. Зеттерер М.

Лидс бош мураббийи: Фарке Д.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
5
Тайлер Адамс (Борнмут) рақибининг оёғига эҳтиётсизлик билан ташланди ва жазодан қутулиб қолгани учун омади чопди. Майкл Солсбери қоидабузарлик учун ҳуштак чалди, аммо бу сафар чўнтагидан карточка чиқармади.
3
Даниэл Жеймс (Лидс) томонидан амалга оширилган узатма жарима майдончасига етиб бормади, ҳимоячилар тўпни хавфсиз ҳудудга узоқлаштиришди.
1
Габриэль Гудмундссон (Лидс) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Жорже Петрович тўпни ушлаб олди.
1
Ўйин эндигина бошланди.
20:00
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Лидс ўйинни марказдан бошлаб беради.
20:00
Бугунги ўйинни Майкл Солсбери бошқариб боради.
20:00
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
20:00
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
БорнмутЛидсАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матнСандерленд — Лидс: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:30Лидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЛидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:46АПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилдиАПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилди25 октябр 21:52Манчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матнМанчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:54Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:49Борнмут — Милан: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Милан: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози