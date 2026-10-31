Борнмут — Лидс: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Борнмут — Лидс учрашуви 31 октябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Борнмут бошланғич таркиби: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.
Борнмут захирадагилари: 21. Адли А., 7. Брукс Д., 4. Кук Л., 18. Диаките Б., 20. Ди Грегорио М., 11. Гэннон-Доак Б., 22. Крупи Э. Ж., 30. Родригес А., 6. Солер Х.
Борнмут бош мураббийи: Роуз М.
Лидс бошланғич таркиби: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду Э., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 7. Жеймс Д., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Ҳ.
Лидс захирадагилари: 11. Ааронсон Б., 23. Баҳоя Ж., 26. Бард М., 15. Бийол Ж., 44. Груев И., 8. Лонгстафф С., 14. Нмеча Л., 18. Стах А., 16. Зеттерер М.
Лидс бош мураббийи: Фарке Д.
Изоҳлар 0
…