АПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилди

·45·Спорт
АПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 8-турида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
  • Меҳмонлар сафида Раян, Маркус Тавернер ва Эванилсон гол муаллифлари бўлишди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг 7 очкога эга «Манчестер Юнайтед» турнир жадвалининг 16-ўрнига тушиб кетди.
  • «Борнмут» эса ғалаба эвазига очколари сонини 9 тага етказиб, жадвалда 13-поғонани эгаллади.

Англия Премьер-лигасининг 8-турида навбатдаги кутилмаган сенсация қайд этилди: ўз майдонида «Борнмут»ни қабул қилган «Манчестер Юнайтед» рақибига ҳеч қандай қаршилик кўрсата олмай, йирик 0:3 ҳисобида мағлубиятга учради.

Ушбу муваффақиятсизлик ортидан манкунианликларнинг ички мусобақадаги инқирози янада чуқурлашиб, жамоа турнир жадвалининг хавфли қуйи қисмига тушиб кетди.

«Олд Траффорд»даги мағлубият хроникаси: Меҳмонларнинг 3 зарбаси

«Борнмут» учрашув давомида пухта ва аниқ режа билан ҳаракат қилиб, яратилган вазиятлардан унумли фойдаланди:

  • 38-дақиқа (Ҳисоб очилди): Меҳмонларнинг фаол ҳужуми натижасида Раян тўпни «МЮ» дарвозасига йўллаб, ҳисобни очди (0:1);

  • 43-дақиқа (Иккинчи зарба): Орадан атиги беш дақиқа ўтиб, Маркус Тавернер ҳимоядаги парокандаликдан унумли фойдаланиб, фарқни иккитага оширди (0:2);

  • 71-дақиқа (Якуний нуқта): Иккинчи бўлимда ўйинни қутқаришга уринган мезбонлар яна қарши ҳужумда хато қилди — Эванилсон ҳисобни 0:3 кўринишига келтирди.

Турнир жадвалидаги ҳалокат: «МЮ» 16-ўринда

Мазкур учрашув жамоаларнинг мусобақадаги мавқеини жиддий ўзгартириб юборди:

  • «Борнмут» кўтарилмоқда: Ушбу ғалаба эвазига «гилослар» ўз очколари сонини 9 тага етказиб, чемпионат жадвалида 13-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Манчестер Юнайтед» хавфли ҳудудда: Ҳисобида атиги 7 очко бўлган «МЮ» эса 8-тур якунларига кўра турнир жадвалининг 16-поғонасига тушиб қолди.

Ўйин қайдномаси:

АПЛ. 8-тур

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 0:3

  • Голлар: Раян 38, Тавернер 43, Эванилсон 71.

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Хейвен (Мартинес, 65), Ёро, Магуайр, Далот, Тилеманс (Куня, 46), Балеба (Зиркзее, 72), Диалло (Лейси, 78), Андре Сантос, Маунт, Мбеумо.

  • «Борнмут»: Петрович, Антонио Силва, Адам Смит (Кроупи, 87), Хилл, Трюффер, Клюйверт (Ганнон-Доук, 63), Люис Кук (Кристи, 75), Тавернер (Диаките, 87), Адамс, Раян, Эванилсон (Адли, 87).

Англия Премьер-лигасиМанчестер ЮнайтедБорнмут
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матнМанчестер Юнайтед — Борнмут: таркиблар ва жонли матнБугун 17:54Борнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:49Лидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЛидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн18 октябр 16:4689-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди20 сентябр 22:38Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришдиЕвропа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди16 октябр 06:37Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди