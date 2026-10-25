АПЛда шов-шув: «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га йирик ҳисобда енгилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 8-турида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Борнмут»га 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Меҳмонлар сафида Раян, Маркус Тавернер ва Эванилсон гол муаллифлари бўлишди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг 7 очкога эга «Манчестер Юнайтед» турнир жадвалининг 16-ўрнига тушиб кетди.
- «Борнмут» эса ғалаба эвазига очколари сонини 9 тага етказиб, жадвалда 13-поғонани эгаллади.
Англия Премьер-лигасининг 8-турида навбатдаги кутилмаган сенсация қайд этилди: ўз майдонида «Борнмут»ни қабул қилган «Манчестер Юнайтед» рақибига ҳеч қандай қаршилик кўрсата олмай, йирик 0:3 ҳисобида мағлубиятга учради.
Ушбу муваффақиятсизлик ортидан манкунианликларнинг ички мусобақадаги инқирози янада чуқурлашиб, жамоа турнир жадвалининг хавфли қуйи қисмига тушиб кетди.
«Олд Траффорд»даги мағлубият хроникаси: Меҳмонларнинг 3 зарбаси
«Борнмут» учрашув давомида пухта ва аниқ режа билан ҳаракат қилиб, яратилган вазиятлардан унумли фойдаланди:
38-дақиқа (Ҳисоб очилди): Меҳмонларнинг фаол ҳужуми натижасида Раян тўпни «МЮ» дарвозасига йўллаб, ҳисобни очди (0:1);
43-дақиқа (Иккинчи зарба): Орадан атиги беш дақиқа ўтиб, Маркус Тавернер ҳимоядаги парокандаликдан унумли фойдаланиб, фарқни иккитага оширди (0:2);
71-дақиқа (Якуний нуқта): Иккинчи бўлимда ўйинни қутқаришга уринган мезбонлар яна қарши ҳужумда хато қилди — Эванилсон ҳисобни 0:3 кўринишига келтирди.
Турнир жадвалидаги ҳалокат: «МЮ» 16-ўринда
Мазкур учрашув жамоаларнинг мусобақадаги мавқеини жиддий ўзгартириб юборди:
«Борнмут» кўтарилмоқда: Ушбу ғалаба эвазига «гилослар» ўз очколари сонини 9 тага етказиб, чемпионат жадвалида 13-ўринга кўтарилиб олди;
«Манчестер Юнайтед» хавфли ҳудудда: Ҳисобида атиги 7 очко бўлган «МЮ» эса 8-тур якунларига кўра турнир жадвалининг 16-поғонасига тушиб қолди.
Ўйин қайдномаси:
АПЛ. 8-тур
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 0:3
Голлар: Раян 38, Тавернер 43, Эванилсон 71.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Хейвен (Мартинес, 65), Ёро, Магуайр, Далот, Тилеманс (Куня, 46), Балеба (Зиркзее, 72), Диалло (Лейси, 78), Андре Сантос, Маунт, Мбеумо.
«Борнмут»: Петрович, Антонио Силва, Адам Смит (Кроупи, 87), Хилл, Трюффер, Клюйверт (Ганнон-Доук, 63), Люис Кук (Кристи, 75), Тавернер (Диаките, 87), Адамс, Раян, Эванилсон (Адли, 87).
Изоҳлар 0
…