Манчестер Юнайтед — Брентфорд: жонли матнли трансляция (Англия Премьер-лигаси)
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Англия Премьер-лигаси доирасидаги Манчестер Юнайтед — Брентфорд учрашуви 28 ноябр, 20:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 13. Доргу П., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 37. Майну К., 6. Мартинес Ли., 18. Тилеманс Ю., 15. Йоро Л., 11. Зиркзее Ж.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Почеттино М.
Брентфорд бошланғич таркиби: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 19. Энтони Дж., 24. Дамсгор М., 27. Янельт В. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре М., 4. ван ден Берг С., 13. Уилсон К.
Брентфорд бош мураббийи: Эндрюс К.
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