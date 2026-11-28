«Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Брентфорд»га 0:4 ҳисобида ютқазди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 12-турида «Манчестер Юнайтед» ўз майдонида «Брентфорд»га 0:4 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Каллум Уилсон дубл қайд этган ўйинда, Кристоффер Аер ва Кевин Шаде ҳам ўз номларини таблога ёздириб қўйишди.
- Ушбу натижадан сўнг 8 очкога эга «Манчестер Юнайтед» турнир жадвалида 19-ўринга тушиб кетди.
- «Брентфорд» эса 20 очко билан 5-поғонага кўтарилиб олди.
Англия Премьер-лигасининг 12-тури доирасида «Манчестер Юнайтед» ўз майдони — «Олд Траффорд» стадионида «Брентфорд»ни қабул қилди. Учрашув меҳмонларнинг тўлиқ устунлиги остида ўтиб, манкунианликларнинг 0:4 ҳисобидаги йирик мағлубияти билан якунланди.
Уилсоннинг дубли ва сўнгги дақиқалардаги голлар
Ўйиннинг биринчи бўлимидаёқ «Брентфорд» ҳужумчиси Каллум Уилсон дубль қайд этиб, мезбонларни оғир аҳволга солиб қўйди — у 19- ва 32-дақиқаларда «Юнайтед» дарвозасини ишғол этди.
Иккинчи бўлимда ҳам меҳмонлар ўз имкониятларидан унумли фойдаланишди. 82-дақиқада Кристоффер Айер ҳисобни йириклаштирган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада захирадан майдонга тушган Кевин Шаде якуний нуқтани қўйди — 0:4.
Ушбу мағлубиятдан сўнг «Манчестер Юнайтед» 8 очко билан турнир жадвалида 19-ўринда бормоқда. «Брентфорд» эса очколари сонини 20 тага етказиб, 5-поғонага кўтарилиб олди.
Учрашув қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Англия Премьер-лигаси, 12-тур
Учрашув ва натижа
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 0:4
Голлар
Каллум Уилсон (19', 32'), Кристоффер Айер (82'), Кевин Шаде (90+1')
Огоҳлантиришлар
Мартинес (35'), Йоро (49'), Магуайр (86')
Турнир жадвалидаги ҳолат
«Брентфорд» — 20 очко (5-ўрин); «Манчестер Юнайтед» — 8 очко (19-ўрин)
«Манчестер Юнайтед» таркиби
Ламменс, Далот, Йоро, Магуайр, Мартинес (Шоу, 46), Доргу (Ласей, 70), Майну, Тилеманс (Моунт, 83), Фернандеш, Диалло (Мбеумо, 46), Зиркзе (Куня, 63)
«Брентфорд» таркиби
Келлеҳер, Кайоде, Айер, Ван дер Берг, Люис-Поттер, Янелт, Уттара (Карвалю, 87), Дамсгор (Йенсен, 70), Энтони (Диуф, 87), Сангаре, Уилсон (Шаде, 53)
Сизнингча, «Олд Траффорд»даги бундай йирик мағлубият ва 19-ўринга тушиб кетишдан сўнг «Манчестер Юнайтед»ни ушбу инқироздан нима қутқариб қола олади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг шов-шувли натижаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…