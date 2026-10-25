Лечче — Ювентус: таркиблар ва жонли матн

·25·Спорт
Лечче — Ювентус: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ЛеччеЮвентус учрашуви 25 октябр, 22:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лечче бошланғич таркиби: 30. Фальконе У. (капитан), 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс У., 77. Каба М., 14. Малех Й., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тиаго Габриэль, 17. Вейга Д.

Лечче захирадагилари: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 99. Монтейро Ж., 3. Ндаба С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Дж., 9. Стулич Н.

Лечче бош мураббийи: Ди Франческо Э.

Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Ж., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.

Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
40
Жарима майдончаси ичида кўплаб ўйинчилар бурчакдан узатиладиган тўпни кутишмоқда, аммо Дуглас Луис (Ювентус) тўпни қисқа масофага ўйнади.
39
Виллем Геббельс (Лечче) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди!
33
Юссеф Мале (Лечче) ўз жамоадошини излаб узоқ масофага пас узатди, аммо унинг уриниши бесамар кетди ва улар тўпни йўқотишди.
31
Тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи – 36:64.
290-1
Қандай ажойиб гол! Дуглас Луис тўпни Вестон Маккеннига (Ювентус) узатди, у жарима майдончаси ичида ҳимоячиларсиз қолди ва биринчи уринишдаёқ тўпни дарвозабон Владимир Фалконенинг ёнидан ўтказиб, дарвозанинг чап пастки бурчагига жойлаб қўйди. 0:1.
29
Дуглас Луис (Ювентус) майдон маркази яқинида жарима зарбасини амалга оширмоқчи.
26
Амар Фата (Лечче) жарима майдончаси бурчагида бўш ҳудуд топди, аммо унинг кучли зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
24
Амар Фатах (Лечче) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни узоқлаштирди.
22
Фабио Мареска Виллем Геббельснинг (Лечче) тактик қоидабузарлиги сабабли ўйинни тўхтатди.
18
Рандал Коло Муани (Ювентус) югуриш вақтида ўйиндан ташқари ҳолатда қолди деб топилди.
16
Амар Фата (Лечче) жароҳат олиб майдонда ётибди ва ҳакам тиббий ёрдам кўрсатилиши учун ўйинни тўхтатди.
12
Вестон Маккенни (Ювентус) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
8
Антонино Галло (Лечче) томонидан амалга оширилган узатма жамоадошларидан бирортасига етиб бормади.
4
Рандал Коло Муани (Ювентус) тўпни ҳимоячилар устидан жарима майдончаси ичига ошириб бермоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири ўз вақтида тўпга етиб келиб, хавфни бартараф этди.
1
Биринчи бўлим бошланди.
22:05
Ўйинчилар майдонда ва Лечче учрашувни бошлаб беради.
22:00
Бугунги ўйинни Фабио Мареска бошқариб боради.
22:00
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва улар билан таркиблар бўлимида танишиб чиқишингиз мумкин.
22:00
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли трансляциямизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шунинг учун жойлашиб олинг ва ўйинни томоша қилишга тайёр туринг.
ЛеччеЮвентусИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн18 октябр 14:34А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олдиА Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди19 октябр 06:51Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:51«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!21 сентябр 06:58Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқда20 август 15:10Ювентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқдаЮвентус Эмилиано Мартинес трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда16 август 19:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди