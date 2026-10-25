Лечче — Ювентус: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Лечче — Ювентус учрашуви 25 октябр, 22:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лечче бошланғич таркиби: 30. Фальконе У. (капитан), 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс У., 77. Каба М., 14. Малех Й., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тиаго Габриэль, 17. Вейга Д.
Лечче захирадагилари: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 99. Монтейро Ж., 3. Ндаба С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Дж., 9. Стулич Н.
Лечче бош мураббийи: Ди Франческо Э.
Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 15. Калулу П., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Ж., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
Изоҳлар 0
…