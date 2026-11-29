Комо — Ювентус: жонли матнли трансляция (Италия А Серияси)
Спорт1 дақиқа ўқиш22
Италия А Серияси доирасидаги Комо — Ювентус учрашуви 30 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 99. Чалоба Т., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 2. Челик З., 15. Калулу П., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Ж., 22. Маккенни У., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
- 4Нико Пас (Комо) жамоадошини қулай вазиятга чиқариш учун жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни тўсиб қолди.
- 4Нико Пас (Комо) бурчак зарбасини қисқа масофага амалга оширди.
- 3Лукас Да Кунья (Комо) ўзини ўнглаб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан дарвозанинг чап томонига қараб зарба йўллади, аммо Гульельмо Викарио вазиятни назорат қилди ва тўпни қийинчиликсиз эгаллаб олди. Комо бурчак зарбаси ишлаб олди.
- 1Ўйин: Комо - Ювентус. Ҳисоб: 0-0. Шарҳ: Зеки Челик (Ювентус) қўпол қоидабузарликка йўл қўйди. Маурицио Мариани ўйинни тўхтатди ва қарор қабул қилмоқда.
- 1Биринчи бўлим бошланди.
- 00:47Ўйинни Ювентус бошлаб беради.
- 00:45Маурицио Мариани ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
- 00:45Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
- 00:45Бугунги баҳснинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Яхши дам олинг.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…