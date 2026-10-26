Дуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратди

·60·Спорт
Дуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 8-тури доирасида «Ювентус» сафарда «Лечче» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувнинг бош қаҳрамони Дуглас Луис 29-дақиқада Уестон Маккеннига голли узатма берган бўлса, 41-дақиқада рақиб дарвозасини ўзи ишғол қилди.
  • Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида «Лечче» ҳимоячиси Гашпар иккинчи сариқ карточка сабабли майдондан четлатилди.
  • Мазкур ғалабадан сўнг 14 очкога эга бўлган туринликлар турнир жадвалида 7-ўринга кўтарилиб олди.

Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда «Лечче» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобида ишончли ва муҳим ғалабани расмийлаштирди.

Туринликлар учрашув тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал этиб олишди ва ушбу ғалаба эвазига турнир жадвалидаги позицияларини сезиларли даражада яхшилаб олдилар.

Дуглас Луиснинг бенефиси ва биринчи бўлимдаги икки зарба

Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган бразилиялик яримҳимоячи Дуглас Луис жамоасининг ҳар иккала голида бевосита иштирок этди:

  • 29-дақиқа (Ҳисоб очилди): Тезкор ва уюшқоқлик билан ташкил этилган ҳужумда Дуглас Луиснинг узатмасини Уэстон Маккенни аниқ зарба билан голга айлантириб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • 41-дақиқа (Луисдан иккинчи гол): Биринчи бўлим якунланиши арафасида Дуглас Луиснинг ўзи рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, туринликларнинг устунлигини мустаҳкамлади (0:2);

  • Тартиб-интизом ва қизил карточка: Баҳснинг сўнгги сонияларида (90+4-дақиқа) асабларини жиловлай олмаган «Лечче» ҳимоячиси Гашпар иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдондан четлатилди.

Турнир жадвали: «Ювентус» 7-ўринга кўтарилди

Қўлга киритилган ушбу уч очко туринликларнинг еврокубоклар зонаси учун курашдаги имкониятларини оширди:

  • «Ювентус» 7-поғонада: Мазкур ғалабадан сўнг «кекса синьора» ўз очколари сонини 14 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 7-ўринига кўтарилди;

  • «Лечче» 12-ўринда қолди: Мезбонлар ҳисобида 9 очко мавжуд бўлиб, улар турнир жадвалининг 12-поғонасини эгаллаб турибди.

Ўйин қайдномаси:

А Серия. 8-тур

«Лечче» — «Ювентус» 0:2

25 октябрь, «Виа дель Маре» стадиони

  • Голлар: Уэстон Маккенни 29, Дуглас Луис 41.

  • «Лечче»: Фальконе, Фатаҳ (Монтейру, 46), Нгом, Габриэль (Ндаба, 60), Вейга, Галло, Гашпар, Геббельс (Эстебан, 71), Каба (Зиберт, 46), Малеҳ, Ндри (Гандельман, 86).

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Гатти, Камбьязо (Кабаль, 68), Дуглас Луис (Сарр, 83), Маккенни (Алайбегович, 90), Копмейнерс, Вольтемаде, Коло-Муани (Бога, 68).

  • Огоҳлантириш: Гашпар 77.

  • Четлатиш: Гашпар 90+4.

ЮвентусЛеччеИталия А СериясиДуглас Луис
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лечче — Ювентус: таркиблар ва жонли матнЛечче — Ювентус: таркиблар ва жонли матнКеча 20:56Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн18 октябр 14:34Массимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўладиМассимо Мауро: Дуглас Луис кўпроқ югурса, Ювентус учун идеал бўлади19 август 16:15Дуглас Луис “Эвертон” таклифини рад этди ва “Ювентус”да қолишни танладиДуглас Луис “Эвертон” таклифини рад этди ва “Ювентус”да қолишни танлади6 август 23:18А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олдиА Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди19 октябр 06:51Ювентус — Лацио: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Лацио: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди