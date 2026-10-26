Дуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 8-тури доирасида «Ювентус» сафарда «Лечче» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувнинг бош қаҳрамони Дуглас Луис 29-дақиқада Уестон Маккеннига голли узатма берган бўлса, 41-дақиқада рақиб дарвозасини ўзи ишғол қилди.
- Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида «Лечче» ҳимоячиси Гашпар иккинчи сариқ карточка сабабли майдондан четлатилди.
- Мазкур ғалабадан сўнг 14 очкога эга бўлган туринликлар турнир жадвалида 7-ўринга кўтарилиб олди.
Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда «Лечче» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобида ишончли ва муҳим ғалабани расмийлаштирди.
Туринликлар учрашув тақдирини биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал этиб олишди ва ушбу ғалаба эвазига турнир жадвалидаги позицияларини сезиларли даражада яхшилаб олдилар.
Дуглас Луиснинг бенефиси ва биринчи бўлимдаги икки зарба
Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган бразилиялик яримҳимоячи Дуглас Луис жамоасининг ҳар иккала голида бевосита иштирок этди:
29-дақиқа (Ҳисоб очилди): Тезкор ва уюшқоқлик билан ташкил этилган ҳужумда Дуглас Луиснинг узатмасини Уэстон Маккенни аниқ зарба билан голга айлантириб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди (0:1);
41-дақиқа (Луисдан иккинчи гол): Биринчи бўлим якунланиши арафасида Дуглас Луиснинг ўзи рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, туринликларнинг устунлигини мустаҳкамлади (0:2);
Тартиб-интизом ва қизил карточка: Баҳснинг сўнгги сонияларида (90+4-дақиқа) асабларини жиловлай олмаган «Лечче» ҳимоячиси Гашпар иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдондан четлатилди.
Турнир жадвали: «Ювентус» 7-ўринга кўтарилди
Қўлга киритилган ушбу уч очко туринликларнинг еврокубоклар зонаси учун курашдаги имкониятларини оширди:
«Ювентус» 7-поғонада: Мазкур ғалабадан сўнг «кекса синьора» ўз очколари сонини 14 тага етказиб, чемпионат жадвалининг 7-ўринига кўтарилди;
«Лечче» 12-ўринда қолди: Мезбонлар ҳисобида 9 очко мавжуд бўлиб, улар турнир жадвалининг 12-поғонасини эгаллаб турибди.
Ўйин қайдномаси:
А Серия. 8-тур
«Лечче» — «Ювентус» 0:2
25 октябрь, «Виа дель Маре» стадиони
Голлар: Уэстон Маккенни 29, Дуглас Луис 41.
«Лечче»: Фальконе, Фатаҳ (Монтейру, 46), Нгом, Габриэль (Ндаба, 60), Вейга, Галло, Гашпар, Геббельс (Эстебан, 71), Каба (Зиберт, 46), Малеҳ, Ндри (Гандельман, 86).
«Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Гатти, Камбьязо (Кабаль, 68), Дуглас Луис (Сарр, 83), Маккенни (Алайбегович, 90), Копмейнерс, Вольтемаде, Коло-Муани (Бога, 68).
Огоҳлантириш: Гашпар 77.
Четлатиш: Гашпар 90+4.
Изоҳлар 0
…