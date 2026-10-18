Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн

·13·Спорт
Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги УдинезеЛечче учрашуви 18 октябр, 15:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Удинезе бошланғич таркиби: 40. Окойе М., 5. Алаба Д., 30. Чакветадзе Г., 9. Дэвис К., 77. Эбоссе Э., 32. Эккеленкамп Дж., 11. Камара Х., 8. Карлстрем Дж., 28. Соле О., 23. Войвода М., 6. Заррага О.

Удинезе захирадагилари: 14. Абанква Дж., 20. Аризала Дж., 13. Бертола Н., 46. Гомес У., 91. Йованович Л., 27. Кабаселе К., 4. Ловрич С., 38. Миллер Л., 41. Мрожек Б., 93. Паделли Д., 16. Пальма М., 24. Пиотровски Дж., 45. Винчиати Г., 59. Заноли А.

Удинезе бош мураббийи: Руньяич К.

Лечче бошланғич таркиби: 30. Фальконе У. (капитан), 29. Кулибали Л., 7. Фатах А., 25. Галло А., 4. Гаспар К., 69. Геббельс У., 14. Малех Й., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 44. Тиаго Габриэль, 17. Вейга Д.

Лечче захирадагилари: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 99. Монтейро Ж., 3. Ндаба С., 50. Пьеротти С., 31. Скотт Э., 5. Зиберт Дж., 9. Стулич Н.

Лечче бош мураббийи: Ди Франческо Э.

УдинезеЛеччеИталия А Серияси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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