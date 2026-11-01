Лечче — Женоа: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Лечче — Женоа учрашуви 1 ноябр, 22:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лечче бошланғич таркиби: 30. Фальконе У., 25. Галло А., 28. Гортер О., 14. Малех Й., 99. Монтейро Ж., 11. Ндри К., 79. Нгом О., 5. Зиберт Дж., 9. Стулич Н., 44. Тиаго Габриэль, 17. Вейга Д.
Лечче захирадагилари: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 7. Фатах А., 8. Фофана С., 16. Гандельман О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 3. Ндаба С., 31. Скотт Э.
Лечче бош мураббийи: Ди Франческо Э.
Женоа бошланғич таркиби: 1. Бейлоу Ж., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 32. Френдруп М., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 18. Осмаич М., 5. Остигард Л., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Ж., 71. Виафе С.
Женоа захирадагилари: 4. Аморим, 8. Балданзи Т., 29. Коломбо Л., 16. Драме Ч., 3. Эхизибуэ К., 14. Клисис Л., 11. Майхтри Ф., 2. Митай М., 34. Отоа С., 31. Пучка Д., 20. Сабелли С., 39. Соммарива Д., 97. Соу Д., 99. Штольц Ф., 9. Витинья.
Женоа бош мураббийи: Де Росси Д.
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