Фрозиноне — Лечче: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Фрозиноне — Лечче учрашуви 29 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фрозиноне бошланғич таркиби: 22. Палмисани Л., 14. Кало Г., 3. Калвани Г., 16. Чикелла М., 7. Геджемис Ф., 17. Квернадзе Г., 30. Монтеризи И. (капитан), 20. Ойоно А., 9. Раймондо А., 10. Шмид Р., 71. Терзич А.
Фрозиноне захирадагилари: 25. Акпогума К., 5. Амей У., 11. Бирлиджа Д., 89. Бобчек Т., 79. Бракалья Г., 2. Читтадини Г., 91. Деспланш С., 34. Эль-Аззузи А., 74. Файед О., 40. Фини С., 70. Хаса Л., 73. Мазини П., 12. Писсери М., 90. Тчато Э., 24. Зербин А.
Фрозиноне бош мураббийи: Алвини М.
Лечче бошланғич таркиби: 30. Фальконе У. (капитан), 25. Галло А., 16. Гандельман О., 69. Геббельс У., 14. Малех Й., 99. Монтейро Ж., 3. Ндаба С., 79. Нгом О., 5. Зиберт Дж., 44. Тиаго Габриэль, 17. Вейга Д.
Лечче захирадагилари: 1. Блеве М., 32. Борбей А., 2. Дембеле А., 22. Эстебан П., 7. Фатах А., 8. Фофана С., 28. Гортер О., 18. Жан Г., 77. Каба М., 11. Ндри К., 31. Скотт Э., 9. Стулич Н.
Лечче бош мураббийи: Ди Франческо Э.
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