“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда

·70·Спорт
“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда

2 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида маҳаллий клуб Саудия Арабистонининг «Ал-Насср» жамоасига қарши майдонга тушиши кутилмоқда. Учрашувга чипталар сотувга чиқарилган бўлиб, уларнинг нархи 600 минг сўмгача етади.

Мазкур баҳснинг асосий жиҳатларидан бири — чипта нархлари. «Пахтакор»нинг бошқа айрим учрашувларига мухлислар бепул кириш имконига эга бўлган бўлса, бу сафарги ўйинни стадиондан томоша қилиш учун анча кўпроқ пул сарфлашга тўғри келади.

ВИП-чипталар эса очиқ савдога чиқарилмаган.

Бироқ мухлислар эътибор бериши керак бўлган муҳим жиҳат бор: Криштиану Роналдунинг учрашувда қатнашиши ҳозирча расман тасдиқланмаган. Шу боис чипта харид қилиш португалиялик юлдузни майдонда кўриш имкониятини кафолатламайди.

Шунга қарамай, бўлажак учрашув футбол ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Чипта нархлари эса баҳс атрофидаги муҳокамаларнинг асосий мавзуларидан бирига айланган.

ПахтакорАл-НассрКриштиану РоналдуОЧЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқдаТошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда13 октябр 00:05Роналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирдиРоналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирди23 октябр 16:24Роналду Ўзбекистонга келадими? Ташриф билан боғлиқ шартлар тарқалдиРоналду Ўзбекистонга келадими? Ташриф билан боғлиқ шартлар тарқалди13 октябр 15:51Роналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқладиРоналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқлади13 октябр 06:51Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди5 октябр 16:16Криштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олдиКриштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди4 октябр 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди