“Пахтакор” ва “Ал-Насср” учрашувида Роналду ҳам Тошкентга келадими? Ўйин чипталари аллақачон сотувда
2 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида маҳаллий клуб Саудия Арабистонининг «Ал-Насср» жамоасига қарши майдонга тушиши кутилмоқда. Учрашувга чипталар сотувга чиқарилган бўлиб, уларнинг нархи 600 минг сўмгача етади.
Мазкур баҳснинг асосий жиҳатларидан бири — чипта нархлари. «Пахтакор»нинг бошқа айрим учрашувларига мухлислар бепул кириш имконига эга бўлган бўлса, бу сафарги ўйинни стадиондан томоша қилиш учун анча кўпроқ пул сарфлашга тўғри келади.
ВИП-чипталар эса очиқ савдога чиқарилмаган.
Бироқ мухлислар эътибор бериши керак бўлган муҳим жиҳат бор: Криштиану Роналдунинг учрашувда қатнашиши ҳозирча расман тасдиқланмаган. Шу боис чипта харид қилиш португалиялик юлдузни майдонда кўриш имкониятини кафолатламайди.
Шунга қарамай, бўлажак учрашув футбол ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Чипта нархлари эса баҳс атрофидаги муҳокамаларнинг асосий мавзуларидан бирига айланган.
Изоҳлар 0
…