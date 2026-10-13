Роналду Ўзбекистонга келадими? Ташриф билан боғлиқ шартлар тарқалди

·12·Дунё
Роналду Ўзбекистонга келадими? Ташриф билан боғлиқ шартлар тарқалди

Интернетда Криштиану Роналдунинг Ўзбекистонга эҳтимолий ташрифи билан боғлиқ хабарлар тарқалмоқда. Айрим манбаларда Саудия Арабистони вакиллари ва "Ал-Насср" клуби раҳбарияти футболчининг ташрифи юзасидан хавфсизлик талабларини илгари сургани айтилмоқда.

Тарқалган хабарларга кўра, Роналдуни Ўзбекистонда кўришни истаган мухлислардан унинг хавфсизлигини тўлиқ таъминлаш ҳамда оммавий тадбир давомида тартиб-интизомни қатъий назорат қилиш кафолатланиши талаб этилган.

Шунингдек, хабарларда футболчининг Ўзбекистонга келиши хавфсизлик масалалари қай даражада таъминланишига боғлиқ экани таъкидланади. Гўёки, тегишли хавфсизлик чоралари кафолатланса, Роналду ташрифга рози бўлиши мумкин.

Бироқ ҳозирча ушбу маълумотлар "Ал-Насср" клуби ёки футболчининг расмий вакиллари томонидан тасдиқлангани ҳақида ишончли маълумот йўқ. Шу сабабли Роналдунинг Ўзбекистонга келиши ва унга қўйилган шартлар ҳақидаги хабарларни ҳозирча тасдиқланмаган маълумот сифатида қабул қилиш лозим.

Криштиану РоналдуАл-НассрЎзбекистонСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналдунинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлдиКриштиану Роналдунинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлди25 сентябр 13:34Роналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқладиРоналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқладиБугун 06:51Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқдаТошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқдаБугун 00:05Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди5 октябр 16:16Криштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олдиКриштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди4 октябр 21:38Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайди11 сентябр 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда