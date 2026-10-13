Роналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқлади

·77·Спорт
Роналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Лионель Месси билан 15 йиллик рақобат давомида доимо бир-бирини олға интилишга ундаганини таъкидлади.
  • У тақдирлаш маросимларида Месси учун инглиз тилидаги гапларни таржима қилиб берган кулгили ҳолатни эслади.
  • Роналду майдондаги кескинлик фақат соғлом рақобатдан иборат бўлганини ва шахсий ҳаётда ҳар доим бир-бирига чуқур ҳурмат сақлаб келишганини қўшимча қилди.

Португалия миллий жамоаси ва «Ал-Насср» клуби ҳужумчиси Криштиану Роналду аргентиналик афсонавий футболчи Лионел Месси билан йиллар давомида шаклланган ўзаро муносабатлари ҳақида самимий фикр билдирди. The Touchline нашрига берган интервюсида португалиялик юлдуз дунё футболи тарихидаги энг буюк қарама-қаршилик ортидаги дўстона муҳит ҳамда тақдирлаш маросимларидаги кулгили воқеани ёдга олди.

Роналдунинг таъкидлашича, улар ўртасидаги майдондаги кескинлик фақат соғлом рақобатдан иборат бўлиб, шахсий ҳаётда ҳар доим бир-бирларига чуқур ҳурмат сақлаб келишган.

«Унга инглизчани таржима қилиб турардим»: Саҳна ортидаги тафсилот

Роналду нуфузли совринларни топшириш кечаларида юз берган қизиқ бир ҳолатни эслаб ўтди:

  • 15 йиллик умумий саҳна: «Биз 15 йил давомида тақдирлаш маросимларида бир саҳнада ёнма-ён турдик ва ҳар доим бир-биримиз билан жуда яхши муносабатда бўлганмиз», — деди Криштиану;

  • Кулгили таржимонлик: «Маросимларда бошловчилар ва меҳмонлар инглиз тилида нималар гапираётганини Мессига таржима қилиб берганимни жуда яхши эслайман. Бу ҳақиқатан ҳам жуда қизиқ ва кулгили ҳолат эди».

«Биз бир-биримизни олға интилишга ундадик»

Португалиялик тўпурар Месси билан бўлган рақобат футболчи сифатида уларнинг ҳар иккисини ҳам юксак чўққиларга олиб чиққанини эътироф этди:

  • Ўзаро юксак ҳурмат: «Лео менга доимо катта ҳурмат билан муносабатда бўлган. Албатта, у ўз клуби манфаатларини ҳимоя қилган, мен эса ўз клубим шарафини. У ўз миллий жамоаси учун курашган, мен ҳам ўз терма жамоам учун», — дея қўшимча қилди футболчи;

  • Соғлом рақобат ва тараққиёт: «Аммо бу фақат соғлом спорт рақобати эди. Шу йиллар давомида биз бир-биримизни доимо олға интилишга ва янада ривожланишга ундаб келганимизга ишончим комил».

Футбол тарихининг бутун бошли даврини белгилаб берган икки афсонанинг бир-бирига бўлган бундай илиқ ва ҳурматли муносабати миллионлаб мухлисларда катта таассурот қолдирмоқда.

Криштиану РоналдуЛионел МессиПортугалия миллий жамоасиАл-Насср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот бердиКеча 21:58Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?7 октябр 22:17Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирдиЛука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирди7 октябр 20:11Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?7 октябр 13:00Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очдиКриштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди7 октябр 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди