Роналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Лионель Месси билан 15 йиллик рақобат давомида доимо бир-бирини олға интилишга ундаганини таъкидлади.
- У тақдирлаш маросимларида Месси учун инглиз тилидаги гапларни таржима қилиб берган кулгили ҳолатни эслади.
- Роналду майдондаги кескинлик фақат соғлом рақобатдан иборат бўлганини ва шахсий ҳаётда ҳар доим бир-бирига чуқур ҳурмат сақлаб келишганини қўшимча қилди.
Португалия миллий жамоаси ва «Ал-Насср» клуби ҳужумчиси Криштиану Роналду аргентиналик афсонавий футболчи Лионел Месси билан йиллар давомида шаклланган ўзаро муносабатлари ҳақида самимий фикр билдирди. The Touchline нашрига берган интервюсида португалиялик юлдуз дунё футболи тарихидаги энг буюк қарама-қаршилик ортидаги дўстона муҳит ҳамда тақдирлаш маросимларидаги кулгили воқеани ёдга олди.
Роналдунинг таъкидлашича, улар ўртасидаги майдондаги кескинлик фақат соғлом рақобатдан иборат бўлиб, шахсий ҳаётда ҳар доим бир-бирларига чуқур ҳурмат сақлаб келишган.
«Унга инглизчани таржима қилиб турардим»: Саҳна ортидаги тафсилот
Роналду нуфузли совринларни топшириш кечаларида юз берган қизиқ бир ҳолатни эслаб ўтди:
15 йиллик умумий саҳна: «Биз 15 йил давомида тақдирлаш маросимларида бир саҳнада ёнма-ён турдик ва ҳар доим бир-биримиз билан жуда яхши муносабатда бўлганмиз», — деди Криштиану;
Кулгили таржимонлик: «Маросимларда бошловчилар ва меҳмонлар инглиз тилида нималар гапираётганини Мессига таржима қилиб берганимни жуда яхши эслайман. Бу ҳақиқатан ҳам жуда қизиқ ва кулгили ҳолат эди».
«Биз бир-биримизни олға интилишга ундадик»
Португалиялик тўпурар Месси билан бўлган рақобат футболчи сифатида уларнинг ҳар иккисини ҳам юксак чўққиларга олиб чиққанини эътироф этди:
Ўзаро юксак ҳурмат: «Лео менга доимо катта ҳурмат билан муносабатда бўлган. Албатта, у ўз клуби манфаатларини ҳимоя қилган, мен эса ўз клубим шарафини. У ўз миллий жамоаси учун курашган, мен ҳам ўз терма жамоам учун», — дея қўшимча қилди футболчи;
Соғлом рақобат ва тараққиёт: «Аммо бу фақат соғлом спорт рақобати эди. Шу йиллар давомида биз бир-биримизни доимо олға интилишга ва янада ривожланишга ундаб келганимизга ишончим комил».
Футбол тарихининг бутун бошли даврини белгилаб берган икки афсонанинг бир-бирига бўлган бундай илиқ ва ҳурматли муносабати миллионлаб мухлисларда катта таассурот қолдирмоқда.
Изоҳлар 0
…