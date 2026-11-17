Роналду ўғли Португалия терма жамоасидаги дебютини ғалаба билан бошлади
Португалия U-17 терма жамоаси Европа чемпионати саралаш босқичи доирасида Андорра ёшлар жамоасига қарши майдонга тушиб, 4:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди. Ушбу учрашув нафақат жамоанинг ишончли ғалабаси, балки Криштиану Роналду Жуниор учун ҳам муҳим воқеа бўлди.
18 ёшли футболчи баҳснинг сўнгги 20 дақиқасида майдонга тушиб, Португалия U-17 терма жамоаси сафидаги илк учрашувини ўтказди. Шу тариқа, у отаси изидан бориб, миллий терма жамоа либосида ўз фаолиятининг янги босқичини бошлади.
Ҳозирда Роналду Жуниор Саудия Арабистонининг «Ал-Насср» клуби ёшлар жамоасида тўп сурмоқда. У жорий мавсумда жамоа сафида 7 та учрашувда қатнашиб, рақиблар дарвозасини 3 бор ишғол қилган.
Эътиборлиси, ёш футболчининг терма жамоадаги дебюти отаси Криштиану Роналду фаолиятида муҳим қарор қабул қилган даврга тўғри келди. Маълум қилинишича, португалиялик юлдуз шу ой бошида миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилган.
Криштиану Роналду 2003 йилда Португалия терма жамоасида дебют қилган. 23 йилдан ортиқ давом этган фаолияти мобайнида у 234 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол урган ва 45 та голли узатмани амалга оширган. У эркаклар миллий терма жамоалари тарихида ўтказилган ўйинлар ва урилган голлар сони бўйича жаҳон рекордчиси ҳисобланади.
Эндиликда футбол мухлислари эътибори нафақат афсонавий ҳужумчининг фаолиятига, балки унинг ўғли халқаро майдондаги илк қадамларини қандай давом эттиришига ҳам қаратилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…