Роналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирди

·64·Спорт
Роналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирди

Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду бу сафар голи билан эмас, майдонни тарк этаётганда кўрсатган ноодатий ишораси билан мухлислар эътиборини тортди. Унинг ҳаракати ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Воқеа “Ал-Насср”нинг Саудия Арабистони чемпионати доирасида “Неом”га қарши кечган учрашувидан сўнг юз берди. Роналду майдондан чиқиб кетаётиб, қўлини пастга қаратди ва икки бармоғини бир-бирига чалиштирди.

“Ал-Насср” клуби ушбу лавҳани расмий саҳифасига жойлаб, мухлислардан футболчининг ишораси нимани англатишини топишни сўради. Шундан сўнг фойдаланувчилар турли тахминларни илгари сура бошлади. Бироқ ҳозирча унинг асл маъноси ҳақида аниқ изоҳ берилмаган.

Учрашувда “Ал-Насср” “Неом”ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Роналду эса ўйин давомида пенальтидан фойдалана олмади, аммо учрашувни охиригача майдонда ўтказди.

Ҳозирча футболчининг ўзи ҳам, клуб ҳам сирли ишоранинг маъносини очиқламаган. Шу боис ижтимоий тармоқларда билдирилаётган фикрлар тахминлигича қолмоқда.

Криштиану РоналдуАл-НассрСаудия Арабистони чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Ўзбекистонга келадими? Ташриф билан боғлиқ шартлар тарқалдиРоналду Ўзбекистонга келадими? Ташриф билан боғлиқ шартлар тарқалди13 октябр 15:51Роналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқладиРоналду Месси билан 15 йиллик рақобат ва саҳна ортидаги қизиқ ҳолатни очиқлади13 октябр 06:51Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқдаТошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда13 октябр 00:05Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди5 октябр 16:16Криштиану Роналду Ал-Насср дурангидан сўнг тушкунликка тушдиКриштиану Роналду Ал-Насср дурангидан сўнг тушкунликка тушди13 май 12:19Ал-Насср дарвозабонининг қўпол хатоси Криштиану Роналдуни чемпионликдан тўхтатдиАл-Насср дарвозабонининг қўпол хатоси Криштиану Роналдуни чемпионликдан тўхтатди13 май 02:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди