Роналдунинг бир неча сониялик сирли ишораси мухлисларни жумбоқ қаршисида қолдирди
Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду бу сафар голи билан эмас, майдонни тарк этаётганда кўрсатган ноодатий ишораси билан мухлислар эътиборини тортди. Унинг ҳаракати ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Воқеа “Ал-Насср”нинг Саудия Арабистони чемпионати доирасида “Неом”га қарши кечган учрашувидан сўнг юз берди. Роналду майдондан чиқиб кетаётиб, қўлини пастга қаратди ва икки бармоғини бир-бирига чалиштирди.
“Ал-Насср” клуби ушбу лавҳани расмий саҳифасига жойлаб, мухлислардан футболчининг ишораси нимани англатишини топишни сўради. Шундан сўнг фойдаланувчилар турли тахминларни илгари сура бошлади. Бироқ ҳозирча унинг асл маъноси ҳақида аниқ изоҳ берилмаган.
Учрашувда “Ал-Насср” “Неом”ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Роналду эса ўйин давомида пенальтидан фойдалана олмади, аммо учрашувни охиригача майдонда ўтказди.
Ҳозирча футболчининг ўзи ҳам, клуб ҳам сирли ишоранинг маъносини очиқламаган. Шу боис ижтимоий тармоқларда билдирилаётган фикрлар тахминлигича қолмоқда.
Изоҳлар 0
…