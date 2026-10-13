Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда

·14·Спорт
Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду 2 ноябр куни Тошкентга келиб, «Ал-Насср» клуби сафида «Пахтакор»га қарши ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида ўйнаши кутилмоқда.
  • Ушбу учрашув «Бунёдкор» стадионида бўлиб ўтади ва хавфсизликни таъминлаш ҳамда тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида стадион атрофидаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати вақтинча чекланиши мумкин.

Жаҳон футболининг тирик афсонаси Криштиану Роналду шу йилнинг 2 ноябрь куни Тошкентга келиши кутилмоқда. Португалиялик юлдуз тўп сураётган Саудия Арабистонининг «Ал-Насср» клуби ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони — «Пахтакор» жамоасига қарши саф тортади.

Ушбу тарихий учрашув пойтахтдаги муҳташам «Бунёдкор» стадионида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Тошкентда кутилаётган футбол байрами ва транспорт чоралари

Жаҳон даражасидаги юлдузнинг ташрифи пойтахтда катта ажиотаж келтириб чиқариши тайин:

  • «Пахтакор» — «Ал-Насср» қарама-қаршилиги: Ўзбекистон клублари учун Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бирига қарши ўз майдонида баҳс олиб бориш ва Роналдуга қарши тўп суриш муҳим синовга айланади;

  • Марказий арена сифатида «Бунёдкор»: Минглаб мухлисларнинг улкан қизиқишини инобатга олган ҳолда, учрашувни сиғими катта бўлган «Бунёдкор» стадионида ўтказиш кўзда тутилган;

  • Кўчаларнинг ёпилиши: Футбол учрашуви куни хавфсизликни таъминлаш ва тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида стадион атрофидаги айрим марказий кўчаларда транспорт ҳаракати вақтинча чекланиши мумкин.

Ташкилотчилик ва хавфсизлик: MrBeast ташрифи сабоқлари

Мухлислар ва спорт жамоатчилиги бундай йирик миқёсдаги ташриф юқори даражада ташкил этилишига умид билдирмоқда:

  • Тиқилинчларнинг олдини олиш: Яқинда дунёга машҳур блогер MrBeast’нинг Тошкентга ташрифи чоғида кузатилган оммавий тартибсизликлар ва тиқилинч ҳолатлари такрорланмаслиги учун хавфсизлик хизматлари томонидан кучайтирилган назорат чоралари кўрилиши талаб этилади;

  • Чипталар атрофидаги эҳтиёткорлик: Учрашувга бўлган талаб ҳаддан ташқари юқори бўлиши кутилаётгани сабабли сохта чипталар ва олибсотарликка қарши алоҳида тизим ишлаши муҳим аҳамиятга эга.

Криштиану Роналдунинг Тошкент майдонига қадам босиши мамлакат спорти ҳаётидаги энг шов-шувли ва унутилмас воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуАл-НассрПахтакорБунёдкор стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолдиКриштиану Роналдунинг терма жамоадаги келажаги сўроқ остида қолди5 октябр 16:16Криштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олдиКриштиану Роналдунинг тер жамоадан кетиши сиёсий тус олди4 октябр 21:38Криштиану Роналдунинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлдиКриштиану Роналдунинг Ал-Наср жамоасидаги жасорати ошкор бўлди25 сентябр 13:34“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?Кеча 11:21Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайди11 сентябр 11:52Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клублар30 июл 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди