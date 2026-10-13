Тошкентда катта футбол: Роналду “Бунёдкор” стадионида майдонга тушиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду 2 ноябр куни Тошкентга келиб, «Ал-Насср» клуби сафида «Пахтакор»га қарши ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида ўйнаши кутилмоқда.
- Ушбу учрашув «Бунёдкор» стадионида бўлиб ўтади ва хавфсизликни таъминлаш ҳамда тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида стадион атрофидаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати вақтинча чекланиши мумкин.
Жаҳон футболининг тирик афсонаси Криштиану Роналду шу йилнинг 2 ноябрь куни Тошкентга келиши кутилмоқда. Португалиялик юлдуз тўп сураётган Саудия Арабистонининг «Ал-Насср» клуби ОФК Элит Чемпионлар лигаси доирасида Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони — «Пахтакор» жамоасига қарши саф тортади.
Ушбу тарихий учрашув пойтахтдаги муҳташам «Бунёдкор» стадионида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Тошкентда кутилаётган футбол байрами ва транспорт чоралари
Жаҳон даражасидаги юлдузнинг ташрифи пойтахтда катта ажиотаж келтириб чиқариши тайин:
«Пахтакор» — «Ал-Насср» қарама-қаршилиги: Ўзбекистон клублари учун Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бирига қарши ўз майдонида баҳс олиб бориш ва Роналдуга қарши тўп суриш муҳим синовга айланади;
Марказий арена сифатида «Бунёдкор»: Минглаб мухлисларнинг улкан қизиқишини инобатга олган ҳолда, учрашувни сиғими катта бўлган «Бунёдкор» стадионида ўтказиш кўзда тутилган;
Кўчаларнинг ёпилиши: Футбол учрашуви куни хавфсизликни таъминлаш ва тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида стадион атрофидаги айрим марказий кўчаларда транспорт ҳаракати вақтинча чекланиши мумкин.
Ташкилотчилик ва хавфсизлик: MrBeast ташрифи сабоқлари
Мухлислар ва спорт жамоатчилиги бундай йирик миқёсдаги ташриф юқори даражада ташкил этилишига умид билдирмоқда:
Тиқилинчларнинг олдини олиш: Яқинда дунёга машҳур блогер MrBeast’нинг Тошкентга ташрифи чоғида кузатилган оммавий тартибсизликлар ва тиқилинч ҳолатлари такрорланмаслиги учун хавфсизлик хизматлари томонидан кучайтирилган назорат чоралари кўрилиши талаб этилади;
Чипталар атрофидаги эҳтиёткорлик: Учрашувга бўлган талаб ҳаддан ташқари юқори бўлиши кутилаётгани сабабли сохта чипталар ва олибсотарликка қарши алоҳида тизим ишлаши муҳим аҳамиятга эга.
Криштиану Роналдунинг Тошкент майдонига қадам босиши мамлакат спорти ҳаётидаги энг шов-шувли ва унутилмас воқеалардан бирига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…